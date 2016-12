Un fals cersetor circula prin Bacau

- povestea cersetorului este una fabricata de el - omul spune ca este din satul Bibiresti, ca anul trecut i-a ars casa si sotia, iar de atunci traieste pe drumuri - primarul comunei Ungureni declara in schimb ca omul are probleme mari de sanatate, ca are pensie, ca nevasta lui traieste dar s-au despartit si ca cineva il incurajeaza sa apeleze la mila publica

Inspirat, se pare de celebra replica a marelui actor Gheorghe Dinica din filmul “Filantropica” – “Mâna intinsa care nu spune o poveste, nu primeste pomana”, un batran a pornit sa bata Bacaul cu o poveste fabricata.

Ion Cerbu are 76 de ani, este din satul Bibiresti, comuna Ungureni si se da drept sinistrat.

Asa scrie si pe pancarta pe care o tine atârnata de el. Pe bucata de carton alba, trasa in tipla si legata cu steagul tricolor, scrie cu litere de-o schioapa: “SINISTRAT. MI-A ARS CASA SI SOTIA! VA ROG AJUTATI-MA”.

La prima vedere, mesajul bate la ochi. Este prea ingrijit, calculat si respecta aproape toate regulile gramaticale. In astfel de cazuri, rar iti este dat sa vezi atâta grija pentru scris. Trecând cu vederea aceste mici, dar semnificative aspecte, l-am abordat pe cersetor imediat ce a traversat trecerea de pietoni de la Piata Centrala. Afara se insera.

Barbatul se deplasa greoi, sprijinit in doua cârje si abia se incadreaza in secundele semaforului destinat pietonilor. Raspunde cu nonsalanta la intrebari, are un discurs bine studiat si reactiile scurte te fac sa-i dai crezare, daca faci abstractie de detaliile prezentate mai sus. In plus, invoca faptul ca i-au fost furate si niste terenuri.

“Acum un an mi-a ars casa si sotia si am ramas pe drumuri. De atunci ratacesc sub cerul liber, iar lumea ma mai ajuta cu câte un banut. Dupa incendiu, pe sotia mea a luat-o SMURD-ul si a murit la spital dupa câteva zile. Vreau sa ajung la Maruta sa ma ajute si pe mine careva sa-mi refac casa, ca din comuna Ungureni nu are cine sa ma ajute”, declara Ion Cerbu, “sinistrat”

Pâna la proba contrarie, i-am dat crezare barbatului care spunea ca este sinistrat.

Ca sa-i verificam povestea l-am sunat pe Vasile Bibire, primarul comunei Ungureni.

“Omul acesta este un bufon care pacaleste lumea! Este un prefacut! Sotia lui traieste undeva prin Suceava si este despartita de el. Casa despre care vorbeste a luat foc intr-adevar acum vreo 2 ani, insa, in urma focului pus intentionat de el.

Era casa batrâneasca, a parintilor lui si i-a dat foc ca sa scape de pretentiile surorii sale si a cumnatului, ceea ce s-a si intâmplat Are o pensie frumusica, de vreo 1.400 de lei, iar in curtea casei i-a ramas o bucatarie in care are pat, masa, soba etc.

Are si copii, insa, apartinatorii nu prea mai dau prin sat. L-am reclamat la politie si a fost amendat pentru cersetorie atât in Bacau, cât si in Suceava”, declara Vasile Bibire, primarul comunei Ungureni

Ion Cerbu spune ca vrea sa ajunga la televiziune, ca oamenii de bine sa-si faca mila de el si sa-i construiasca eventual o noua casa. Se pare ca aceasta fixatie/idee ii este alimentata de cineva apropiat care l-a “echipat” cu un slogan ce merge la inimile oamenilor.

Ramâne ca dumneavoastra, cititorii, sa discerneti, iar data viitoare când bagati mâna in buzunar sa ajutati vreun cersetor, incercati sa-i aflati si povestea.