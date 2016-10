Un elvetian, cetatean de onoare al comunei Corbasca

Ronnie Buehr, cetatean elvetian, presedinte al organizatiei “Mâna in mâna”, a fost facut cetatean de onoare al comunei Corbasca. Evenimentul a avut loc in Centrul de Zi coordonat de FSC, activitatile acestuia fiind finantate, in cea mai mare parte, de fundatia “Mâna in mâna”.

La ceremonie au fost prezenti primarul Nicusor Puscasu Andone, Gabriela Achihai, presedinta FSC, membrii echipelor proiectelor sociale si educationale, beneficiari si localnici. Un moment special a fost spectacolul oferit de copiii de la “Clubul cu Lipici” din comuna, club finantat de Ronnie Buehr.

Proiectele din Corbasca au fost demarate in 2014, când Ronnie a initiat parteneriatul cu FSC. Organizatia “Mâna in mâna” finanteaza “Clubul cu Lipici” din satul Scarisoara, unde desfasoara activitati socio-educative 70 de copii, a donat un microbuz pentru acest centru, a infiintat si finanteaza un sistem de servicii para-medicale și de ingrijire la domiciliu de care beneficiaza 40 de vârstnici.

De asemenea, acorda ajutoare sub forma de haine si alimente in scopul de a promova conditii de viata demne locuitorilor din Corbasca si, prin infiintarea acestor servicii, a creat noi locuri de munca. Acestea au fost motivele pentru care consilierii locali au decis sa-i acorde lui Ronnie Buehr titlul de cetatean de onoare si sa-i inmâneze cheia comunei Corbasca.