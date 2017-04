Educatie Un elev de la „Arte”, locul III la un concurs în Anglia de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În urmă cu câteva zile, la Londra s-a desfășurat concursul „Whitgift International Music Competition” 2017, un prestigios eveniment la care sunt prezenți cei mai buni elevi muzicieni din țările Europei și nu numai. Și Colegiul Național de Arte „George Apostu” Bacău a avut un reprezentant la evenimentul derulat în capitala Marii Britanii. Este vorba despre Iohan Coman, elev în clasa a IX-a, clasa profesorului Mircea Iordăchița, care a participat la secțiunea „corzi”. La categoria violoniști s-au întrecut tineri din Hong-Kong, Muntenegru, Anglia, Republica Moldova, băcăuanul Iohan Coman fiind singurul reprezentant al României și care la secțiunea lui s-a clasat pe locul III. „A fost un concurs de nivel ridicat și sunt mândru că am reușit să câștig acest premiu III. Pentru mine este foarte important acest lucru pentru că îmi demonstrează că sunt pe drumul cel bun”, a declarat Iohan Coman. 0 SHARES Share Tweet

