Sci & Tech Un ecran publicitar a difuzat imagini porno după ce a fost ținta unor hackeri de Desteptarea Un ecran publicitar instalat pe o autostradă foarte circulată din Ciudad de Mexico a difuzat imagini porno timp de mai multe minute, după ce a fost ținta unor hackeri, au informat responsabilii panoului citați de EFE. Numeroși useri au postat imaginile pe rețelele de socializare în care se constată că panoul electronic de pe autostrada Periférico Sur a difuzat imagini de pe un site pentru adulți. După incident, Grupul de Afișare Publicitară a emis următorul comunicat: „Denunțăm public o intervenție a hackerilor asupra panourilor noastre electronice". Compania a asigurat că respectă „armonia spațiului public" și „sensibilitatea clienților noștri". „Înțelegem mai bine ca oricine incomoditatea pe care o poate suscita trecătorilor, șoferilor auto și societății în general", vizionarea acestor imagini, se arată în comunicat. „Ne cerem sincer scuze", încheie comunicatul. AGERPRES

