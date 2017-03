Actualitate Un deținut originar din Secuieni, condamnat pentru omor, a dispărut de la un punct de lucru de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un deținut încarcerat pentru comiterea infracțiunii de omor calificat a părăsit, luni seară, în jurul ore 20,00, un punct de lucru exterior al Penitenciarului Rahova, unde presta activități lucrative și desfășura activități de întărire a dispozitivului de pază, potrivit unui comunicat de presă transmis, marți, AGERPRES de Administrația Națională a Penitenciarelor. Conform sursei citate, în vederea capturării deținutului au fost dispuse măsuri specifice în astfel de situații, respectiv: blocarea căilor de acces — posibile direcții de deplasare, alarmarea personalului unității, trimiterea de urgență a mai multor echipe de căutare formate din angajați ai Penitenciarului București Rahova, precum și cooperarea cu Inspectoratul General de Poliție, IPJ Ilfov, Jandarmeria Capitalei și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. De asemenea, conducerea penitenciarului a dispus demararea unei anchete administrative, care să analizeze circumstanțele care au condus la producerea evenimentului. Bogdan Iftimie, în vârstă de 28 de ani, era condamnat definitiv la 13 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, clasificat în regim deschis, el având domiciliul în localitatea Secuieni, județul Bacău, se menționează în comunicatul de presă. Deținutul are înălțimea 1,64 m, ochi verzi, frunte îngustă, ridată, păr șaten închis, statură mijlocie, purta pantalon tip jeans și jachetă culoare închisă. AGERPRES/ 0 SHARES Share Tweet

