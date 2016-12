Actualitate Un cetățean a contribuit la salvarea unei rațe sălbatice, apelând la Centrul Regional de Ecologie de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ziua de marți, 27 decembrie, a fost cu cel puțin trei ceasuri norocoase pentru… o rață sălbatică, aceasta fiind salvată de la moarte după ce un cetățean de bună-credință, găsind-o în pericol, a sunat la Centrul Regional de Ecologie Bacău. Cu ajutorul voluntarilor CRE, rața a fost transportată în siguranță la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice de la Focșani. ”O femelă de rață sălbatică mare a fost preluată de la un cetățean din cartierul Șerbănești și transportată la Focșani. În anul 2016, CRE a participat la salvarea a 18 animale sălbatice aflate în pericol, rănite sau slăbite. Este vorba despre berze, lebede, păsări răpitoare, chiar și despre un căprior și mai multe păsări acvatice scufundătoare încurcate în plasele braconierilor. Din păcate, pentru cele mai multe păsări acvatice găsite în plase, voluntarii CRE au ajuns prea târziu, acestea fiind deja înecate”, au spus reprezentanții CRE Bacău, într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook. Voluntarii CRE fac apel la cetățeni să contribuie la salvarea animalelor sălbatice rănite, slăbite sau aflate în pericol, fie prin sesizarea instituțiilor statului abilitate – Direcția Sanitară Veterinară sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență -, fie contactând reprezentanții CRE, la numărul de telefon 0748 695 963. 0 SHARES Share Tweet

