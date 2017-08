În această după-amiază, un camion încărcat cu lemn s-a răsturnat pe E- 85, la Orbeni. Poliţiştii spun că la volan se afla un bărbat de 48 de ani, din Bacău, care efectua o cursă pe direcţia Adjud- Bacău. Pe raza localităţii Orbeni, acesta ar fi efectuat viraj la stânga pentru a evita coliziunea cu un autoturism, care circula în faţa sa şi al cărui şofer intenţiona să intre în parcare. În urma manevrei de viraj a pierdut controlul asupra volanului şi s-a răsturnat. Încărcătura s-a împrăştiat pe carosabil iar bucăţi de lemn au lovit o maşină parcată, care a fost avariată. Accidentul nu s-a soldat cu victime, şoferul fiind sancţionat contravenţional. El a fost şi supus testării pentru a se vedea dacă era băut, rezultatul fiind negativ. 27 SHARES Share Tweet

