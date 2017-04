Contrasens Un BREXIT cu problemes de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Decizia premierului britanic de a declanșa alegerile anticipate demonstrează doar că problema ieșirii din Uniunea Europeană este un cartof prea fierbinte pentru establishmentul Regatului Unit. Oficial, alegerile programate în vară ar trebui să fie un test de popularitate pentru Partidul Conservator, care, întărit cu un vot masiv din partea britanicilor, ar putea intra cu o poziție foarte bună la negocierile pentru ieșirea din UE. În realitate, după ce s-au risipit aburii șampaniei deschise pentru a celebra rezultatul referendumului, britanicii au început să se confrunte cu un val de probleme legate de creșterea prețurilor dar și de perspectiva ca regatul să se destrame. Scoția a anunțat că intenționează să programeze un nou referendum pentru independență, Irlanda de Nord dă semne că se îndreaptă tot mai mult spre o unire cu Republica Irlanda iar Gibraltarul, râvnit de Spania, care s-a pronunțat în opt rânduri pentru a rămâne teritoriu britanic, a votat masiv pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Din această perspectivă, votul de la algerile anticipate s-ar putea sa nu mai fie unul politic, ci unul oportunist. În condițiile în care UKIP, partidul care a militat pentru BREXIT, nu mai are nici un fel de influență, cel puțin în Anglia, este posibil ca lupta politică să nu se dea între laburiști și conservatori, ci între cei care doresc ieșirea și cei care doresc rămânerea în UE. Iar laburiștii care sunt văzuți ca „remainers” să primească, de exemplu și voturile conservatorilor care nu împărtășesc opinia partidului. Și viceversa, evident. În Scoția, însă, Partidul Național Scoțian care s-a pronunțat pentru rămânere, va fi un aspirator de voturi, conservatorii neavând, practic, nici o șansă. Irlanda de Nord poate pune o problemă similară. Din această perspectivă, decizia de convocare a alegerilor anticipate nu pare o strategie prea inteligentă pentru Partidul Conservator. În schimb, poate fi o strategie foarte bună pentru Theresa May să părăsească scena politică într-un mod decent. 0 SHARES Share Tweet

