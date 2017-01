Editorial Un bob zăbavă! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Foarte curând, România va avea un nou guvern, condus de premierul Sorin Grindeanu. De două zile, policienii poartă negocieri, ziariștii fac liste în baza informațiilor obținute „pe surse” direct de la partide, iar cetățenii așteaptă numirea, analizând și ei, între două sărmăluțe, competența viitorilor miniștri. Social-democrații, câștigătorii alegerilor, vor avea cei mai mulți reprezentanți, probabil vreo 17-18, iar ALDE, trei. S-a spus, în dezbaterile postrevelion, că acest guvern va avea foarte mulți necunoscuți, oameni care nu au experiență și nu au demonstrat nimic. Lucrurile nu stau chiar așa. Pe lista „surselor” găsim nume ca Iulian Iancu, Daniel Constantin, Doina Pană sau Sorin Câmpeanu, care au mai făcut parte din guvern. Câțiva sunt specialiști, alții, parlamentari, cu expertiză în domeniile pe care urmează să le gestioneze. Printre nominalizați se află și Gabriel Vlase, deputat de Bacău, potențial ministru al Internelor. Despre el, o moderatoare afirma că a fost consilierul lui Liviu Dragnea, președintele PSD, ca și cum nimic altceva nu l-ar recomanda. Nu a știut sau nu a vrut să amintească faptul că Gabriel Vlase ocupă, de peste patru ani, funcția de vicepreședinte al Adunării Parlamentare a NATO, pe cea de șef al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară NATO și pe cea de secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. De fapt, primul căruia i s-a pus eticheta de umbră a lui Liviu Dragnea sau „omul lui Dragnea” a fost chiar premierul Sorin Grindeanu. Ca și cum normal ar fi fost să fie numit „omul lui Blaga”. De ce ar mai fi nevoie atunci de alegeri? Ne place sau nu, PSD a câștigat și face guvernul. E firesc ca președintele acestui partid să se asigure că politicile pe care le conține programul – economice, sociale, educaționale etc. – sunt aplicate. Așa funcționează democrația pe care o invocăm mereu. Până vor arăta de ce sunt în stare noii miniștri, să avem un pic de răbdare, chiar dacă tentația datului cu părerea e greu de stăpânit. 1 SHARES Share Tweet

