Un biciclist de 17 ani a fost accidentat grav la Lespezi de Geta Panaite - Evenimentul rutier s-a petrecut astăzi, pe DN 15, în afara localităţii Lespezi, din comuna Gârleni. Potrivit poliţiştilor, adolescentul de 17 ani, din comuna Racova, se deplasa cu bicicleta, iar la un moment dat a efectuat viraj la stânga fără să se asigure şi a fost accidentat de un TIR, condus în acelaşi sens de mers de un bărbat de 35 de ani, din judeţul Neamţ. Şoferul nu a putut evita impactul în urma căruia biciclistul a fost grav rănit şi transportat la spital pentru îngrijiri medicale. La locul accidentului au ajuns poliţiştii de la Serviciul Rutier Bacău, iar traficul a fost întrerupt pe timpul cercetărilor efectuate de ofiţeri la faţa locului. În continuare se fac investigaţii pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă.

