Un biciclist amendat de politisti, iertat partial de judecatori

– un batrân biciclist a fost amendat pentru ca a traversat pe zebra pe bicicleta – instanta de judecata a luat in considerare venitul mic al biciclistului si i-a transformat amenda in avertisment

Iordache Buca, de 66 de ani, din Bacau, este un om simplu, trecut prin viata, cu ani grei de munca pe santierele din tara si de peste hotare. A vazut multe la viata sa, situatii pe care le-a si trait, in mare parte, din toate aceste experiente invatând ca, mereu, trebuie sa fii corect, ca sa poti merge mai departe cu demnitate. Asa a considerat si atunci când, spune nea Iordache, politistii bacauani i-au facut o nedreptate.

S-a intâmplat la sfârsitul anului trecut, in timp ce se deplasa spre munca, mergând pe bicicleta. Batrânul s-a grabit sa traverseze pe trecerea de pietoni de la Cascada, moment in care un echipaj de politisti s-a repezit spre el si i-a cerut sa se legitimeze. Nu mica i-a fost mirarea când agentii de la circulatie i-au incheiat proces verbal de contraventie, pe motiv ca a traversat zebra pe bicicleta.

„Degeaba am incercat sa le explic ca nu am facut ceva grav, am trecut cu gramada, odata cu pietonii, chiar in lateralul lor. Plus ca am semnalizat cu lanterna pe care o aveam in mâna. Si in niciun caz nu am deranjat pe nimeni, pentru ca eram pe lânga pietoni. M-a speriat valoarea mare a amenzii si faptul ca mi-au dat si sase puncte de penalizare, ceea ce eu n-am inteles, doar nu eram la volanul masinii”, explica nea Iordache.

Prin urmare, batrânul a fost amendat cu 630 de lei, putând sa achite jumatate din valoarea sanctiunii in 48 de ore. Insa, chiar si asa, suma era extrem de mare pentru biciclist, in conditiile in care venitul sau lunar de vânzator ambulant la o firma de bingo nu depaseste…400 de lei. In aceste conditii, omul a fost nevoit sa conteste amenda in instanta, in speranta ca ii va fi anulata uriasa amenda. Din fericire, asteptarile sale nu au fost de durata si, mai mult, au avut un final fericit, instanta locala luând decizia de a-i trasforma amenda contraventionala intr-un simplu avertisment.

„Am avut noroc, pentru ca doamna judecator a inteles ca nu aveam cum sa platesc o asa amenda. Acum, stiu ca am gresit, am aflat ca regulamentul interzice traversarea pe bicicleta a trecerii de pietoni. Sunt patit, asa ca nu o sa ma mai vedeti facând asa ceva câta viata oi mai avea. Omul, cât traieste, invata”, promite batrânul bacauan.

Judecatoria Bacau a admis plângerea biciclistului si a inlocuit amenda cu avertisment, luând in calcul ca, potrivit legii, sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei. S-a tinut cont si de faptul ca barbatul si-a recunoscut fapta si are venituri reduse.