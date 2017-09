Un bătrân cu arsuri pe 80 la sută din suprafaţa corpului a fost transportat cu elicopterul Smurd la Bucureşti

Incendiul s-a produs în această dimineaţă, la locuinţa unui bătrân de 84 de ani, din comuna Dealu Morii. Bucătăria de vară a luat foc, iar proprietarul a fost şi el cuprins de flăcări. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău au intervenit şi au lichidat incendiul după aproximativ o oră, în cooperare cu cei de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei, şi au stabilit ca şi cauză probabilă scăpări de gaze de la o butelie. Se pare că focul s-a iscat în momentul în care bătrânul ar fi aprins chibritul ca să pornească aragazul. Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanţă şi transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unde a fost stabilizată în Unitatea de Primiri Urgenţe. Ulterior, bătrânul a fost preluat de un elicopter Smurd, care a aterizat pe Aeroportul Bacău, şi transferat la Spitalul de Arşi din Bucureşti, aşa cum prevede protocolul în cazul marilor arşi. „Am preluat un pacient care a luat foc de la o butelie şi a fost transferat la elicopter pentru a ajunge la Centrul de Arşi”, a declarat dr. Crina Pădure, din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău. „În urma incendiului, un bărbat, în vârstă de 84 de ani, proprietarul, a suferit arsuri de gradul I şi II pe circa 80 la sută din suprafaţa corporală. Acesta a fost preluat de o amblanţă şi transportat la spital.” cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice ISU Bacău 11 SHARES Share Tweet

