Un barbat din Sascut, acuzat ca intrat in casa unei tinere ca s-o violeze de Comunicat de presa La data de 6 decembrie a.c., polițiștii din comuna Sascut au depistat și reținut pentru 24 de ore un bărbat de 51 de ani, din comună, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și tentativă la viol. Din cercetări a rezultat că la data de 3 decembrie a.c., în jurul orei 15.30, bărbatul în cauză ar fi pătruns fără drept în locuința unei tinere de 26 de ani, din comună, pe care ar fi agresat-o în scopul întreținerii de relații sexuale. Bărbatul în cauză va fi prezentat parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de arestare preventivă.