Un barbat care-și amenința soția cu un cuțit, potolit de jandarmii băcăuani de Comunicat de presa Joi, 16 martie a.c., în jurul orei 18.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău a intervenit pentru stingerea unui conflict spontan într-o familie. În timp ce afla în apartamentul său, situat în municipiul Bacău, numitul M. D, pe fondul unui conflict spontan avut cu soţia sa, a ameninţat-o pe aceasta cu un cuţit de bucătărie cu lungimea totală de 24 cm, lungimea lamei de 14 cm şi lăţimea de 2 cm, având şi un comportament agresiv verbal şi fizic. Deoarece se manifesta violent, persoana în cauză a fost condusă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi internată la Secţia de Psihiatrie. Bărbatului i-au fost întocmite acte de constatare sub aspectul susceptibil încălcării prevederilor art. 206, din Codul penal (ameninţarea), documentele şi cuţitul fiind predate ulterior lucrătorilor de poliţie pentru continuarea cercetărilor în acest caz.

