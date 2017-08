Scandal la Slobozia Nouă, comuna Stănişeşti, unde un localnic îşi acuză vecinul că i-a ucis câinele, după care i l-a aruncat în vie. Supărat, omul a sunat la Poliţia Animalelor Bacău şi vrea ca cel care a comis fapta să fie pedepsit. „L-a omorât, i-a tăiat coada şi l-a adus tot la mine în vie. Are o sfoară legată în jurul gâtului şi a fost înţepat cu furca. Putea să-l ascundă undeva să nu-l mai văd nici eu şi nici copiii. Ăştia mici erau ataşaţi de el, îl hrăneau, se jucau cu el. Era un câine foarte bun. Era rău în curte, nu se apropia nimeni, şi blând pe stradă. Era un animal, dar avea şi el suflet ca şi noi. Mama căţelului toată noaptea a stat aici şi l-a păzit la groapă”, spunea Cristinel Petrişor, stăpânul câinelui. Lupu avea doi ani şi era iubit de toată familia. „Fetele nu dădeau mâncare la păsări, dar îi dădeau lui. Dacă tot l-a omorât, nu trebuia să-l mai aducă aici să-l vadă cei mici”, spunea şi Mihaela Petrişor. Bărbatul acuzat recunoaşte că a lovit câinele, dar spune că animalul era agresiv. „I-am spus de atâtea ori să-l lege şi am făcut reclamaţie şi la poliţie. Ieri era băiatul cu pâinea în mână, câinele i-a luat pâinea din mână şi da, l-am lovit. L-a prins băiatul în laţ, i-am dat una în cap şi atât, dar nu ştiu ce i-au mai făcut copiii, că eu am plecat”, spunea Mihai Ştefan. Cazul a ajuns în atenţia celor de la Poliţia Animalelor Bacău, care fac cercetări pentru uciderea animalului. „Se va întocmi dosar penal, care va fi trimis spre judecare, iar persoana care a săvârşit această faptă riscă o pedeapsă cu privare de libertate”, a declarat agent şef adjunct Cătălin Paraschiv, din cadrul Poliţiei Animalelor Bacău. 0 SHARES Share Tweet

