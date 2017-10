Sâmbătă după-amiază, un băiat de 7 ani, din comuna Prăjeşti, a murit după ce ar fi mâncat mătrăgună. Acesta a ajuns la spital în comă. Medicii i-au făcut spălături stomacale şi toate manevrele posibile pentru a-i salva viaţa, dar din păcate acest lucru nu a mai fost posibil şi după o oră şi jumătate a fost declarat decesul. Se pare că băiatul a mers împreună cu alţi doi minori pe o uliţă din apropierea locuinţei şi acolo ar fi mâncat mătrăgună. Vecinii susţin însă că ar fi mâncat seminţe de la o altă buruiană care creşte pe marginea drumului. La spital, din stomacul lui s-a scos un pumn de seminţe, însă rămâne să se stabilească cu exactitate ce anume a mâncat. 0 SHARES Share Tweet loading...

