Un tânar bacauan a pornit o ambitioasa si neobisnuita afacere prin care vrea sa revolutioneze piata alimentara locala. Cristian Dragomir, de 26 de ani, si-a amenajat acasa spatii pentru cresterea viermilor din faina. Ideea a pornit de la grija lui pentru mediu. Astfel, in timp ce se gândea cum sa recicleze o parte dintre deseurile de peste tot, a decis sa incerce mai intâi cu…polistirenul.

„Am aflat ca aceste vietati sunt singurele de planeta care reusesc sa transforme polistirenul in proteina. Am testat acest lucru si mi s-a confirmat”, sutine Cristian Dragomir. Deocamdata, tânarul are o cultura din care a obtinut deja cinci productii. Ar fi incercat si cu greieri, dar s-a lovit de opozitia mamei sale care n-ar fi suportat zgomotul scos de aceste vietati. Va incerca, insa, cu fluturi din viermii de ceara proveniti din stupii de albine (activitate in curs de aprobare de Consiliul European).

Materia prima si-o procura de la un magazin online din tara. Cert e ca un ciclu de viata, in conditii ideale (pornind de la gândac, ou, vierme, pupa si incheind tot cu gândac) dureaza intre 3 si 5 luni, putând fi consumati, spune Cristian, in toate dintre aceste forme. Deloc derutat de opinia celor din jur, tânarul aduce ca argument in sprijinul reusitei afacerii pe cale sa o porneasca faptul ca, pentru un kilogram de carne de vita, este nevoie de circa 10 kg de hrana, eliminându-se aproximativ 8-9 kg. dejectii, toxice pentru mediu, din punctul sau de vedere.

In schimb, la un kilogram de viermi se consuma 2-3 kilograme de hrana, fara a lasa nimic periculos in urma. In plus, spatiul este extrem de limitat comparativ cu adapostul unei vite. „Vreau sa incep o afacere pentru a crea o alternativa carnii de porc si de vita. Poate suna ciudat, in opinia multora, dar proteina din viermi este mult mai buna, iar substantele periculoase din carnurile clasice, in general, nu se gasesc si la aceste fiinte sau daca exista, sunt in cantitati infime.

Viermii de faina, dar si din alte specii, se consuma de foarte multi ani in multe dintre tarile lumii. Acestia nu sunt contaminati. Este ceva nou, exista multi oameni dispusi sa plateasca foarte mult pentru a-i consuma, fiind, practic, o delicatesa. Inclusiv românii care au fost plecati afara au platit bani grei pentru a gusta melci, greieri sau viermi”, explica tânarul antreprenor. E limpede ca, pentru majoritatea românilor, va trebui mai intâi sa fie depasita bariera mentalitatii, a educatiei gastronomice, dezvoltata pe parcursul a sute de ani.

Insa, tânarul Cristian nu exaspereaza, fiind convins ca produsele sale vor incepe sa fie apreciate si local. Deocamdata, clientii lui nu sunt foarte multi, de regula provenind din rândul amatorilor de pescuit si al crescatorilor de animale exotice (reptile, pasari, pesti etc). Intentia lui este de a ajunge, cu timpul, cu astfel de vietati si in restaurantele din tara. Pentru aceasta, are in dezvoltare un proiect de crestere a viermilor…aromati.

„Aromele vor putea fi de mar, portocala, kiwi, grapefruit sau legume gen cartofi, morcovi etc. Pentru ca ceea ce consuma aceste vietati isi lasa amprenta sub forma de gust”, ne mai destainuie Cristian Dragomir. El le recomanda curiosilor sa consume aceste vietati gatite in ulei, subliniind ca gustul lor aduce cu cel al chipsurilor.

In prezent, un kilogram de viermi de faina se achizitioneaza cu 100 de lei, cu perspective de crestere pâna la 150 de lei, din cauza cerintelor suplimentare cerute produselor destinate consumului uman. Pentru a afla mai multe detalii privind dezvoltarea acestei curiozitati, tânarul s-a adresat specialistilor de la Camera Agricola Bacau.

„Deocamdata, nu se pot folosi fonduri europene. Insa, idea in sine este de viitor, pentru ca nevoia de proteina de origine animala va creste odata cu cresterea populatiei globale. Este ecologica si economica, totodata. Merita incercat, dar, ca in orice afacere, trebuie sa verifice minutios cum va face desfacerea. In plus, va trebui schimbata si mentalitatea românului care s-a obisnuit cu gratare si mici.”

Gica Pislaru, consultant la Camera Agricola Bacau