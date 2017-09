Un băcăuan (în)cântă Parisul

Absolvent al Colegiului de Artă, Alex Catău, cântă la orga catedralei Notre Dame De curând, la Câmpulung Moldovenesc a avut loc festivalul de film Câmpulung Film Fest, un festival care a avut și secțiunea mai puțin cunoscută nouă, cineconcert. La această secțiune sunt rulate filme din anii 30 sau chiar mai vechi, filme alb-negru și … mute, cărora li se asigură coloana sonoră live cu muzică de orgă clasică, cu tuburi, ceea ce duce acest gen, în proporție de 98% în biserici. În România au mai avut loc acest gen de spectacole în București, în urmă cu mai bine de 10 ani și s-a reluat anul acesta la Cluj în cadrul TIFF. Partea cea mai importantă este dată de faptul că acompaniamentul muzical al filmelor mute de la Câmpululng Film Fest a fost asigurat de băcăuanul Alexandru Catău, organist și student la Paris, despre care am mai scris în urmă cu un an. După festival, Alex a ajuns și acasă, în Bacău, și și-a făcut timp și pentru o discuție. L-am întrebat cum a fost la acest festival. „Practic, eu am făcut improvizații live. Cu două săptămâni inainte am vizionat filmele de câteva ori și cam știam ce urmează”, ne-a povestit Alexandru Catău care ne-a dezvăluit că și-a făcut în memorie un fel de schemă a filmului dar că a trebuit foarte mult să și improvizeze. „Vă imaginați că atunci când aveam o scenă de îndrăgostiți trebuia să cânt mai calm, când e o scevență de tensiune trebuie să cânt mai agitat. Dar sunt momente când trebuie să fac improvizație”, a continuat organistul care a specificat că practic nu poate compune o partitură de o oră și douăzeci de minute cât durează un film. Artistul băcăuan a recunoscut că a fost prima experiență de acest gen și că a fost epuizant pentru că în permanență a trebuit să vină cu ceva nou și să transmită o stare de spirit. Faptul că în Franța, unde studiază în continuare, a făcut doi ani de improvizație a contat foarte mult pentru Alex care ne-a povestit cum a ajuns la acest festival: „Inițial, organizatorii l-au contactat pe fostul meu profesor de la Cluj (Alexandru Catău a absolvit Colegiul de Artă „George Apostu” din Bacău în 2010 după care a studiat patru ani la Academia de Muzică „Ghorghe Dima” din Cluj, la secția orgă – n.r.), iar el m-a recomandat pe mine ca fiind cel mai în măsură pentru așa ceva, iar eu am răspuns pozitiv la această inițiativă”. În momentul de față, organistul băcăuan urmează un ciclu de perfecționare la Conservatorul din Versaille. La Paris, înafară de studii, Alex cântă în biserici și susține concerte, iar în timpul liber mai merge la pescuit de știu că pe Sena sau mai merge la câte un meci de fotbal, susținând echipa României la Euro 2016, dar a rămas cam dezamăgit. După ce va termina acest ciclu de perfecționare, anul viitor, Alex Catău dorește să intre în sistemul educațional, să predea la Paris, și în același timp își dorește să se facă și mai cunoscut prin concertele sale. Ultima dată Alex a fost în România în luna iunie când a ținut o serie de concerte la Iași, Cluj și București iar în Bacău a venit doar pentru o noapte cât să-și vadă familia. De această dată a stat mai mult. Două zile. Timp în care și-a văzut prietenii și a făcut și o plimbare prin oraș. „Sincer, Bacăul nu mă atrage așa mult ca oraș ci oamenii care-mi sunt dragi mie”, a spus Alex care a menționat că nu vede nici o schimbare în Bacău. „Am făcut o plimbare prin parcul Cancicov și am simțit aceiași atmosferă ca în anii de liceu, când mai chiuleam de la ore”, a competata Alexandru Catău zâmbind. A observat în schimb că în oraș, în ultima vreme, au fost multe proiecții de film și chiar un mic festival de film și chiar și-ar dori să propună cuiva ca și în Bacău să se deruleze acest gen de cineconcert. „Cred că ar prinde la public iar băcăuanii ar merita un astfel de moment. E cu totul altceva”, a încercat să ne convingă Alexandru Catău, chiar dacă, după cum spune, muzica lui nu este chiar așa de apreciată aici, acasă, în Bacău. „Ceea ce fac eu este ceva valoros, ceva ce eu vreau să împart cu oamenii. Dacă se va întâmpla, voi veni cu mare drag”, a spus în final organistul care la Paris a cântat pe celebra orgă a catedralei Notre Dame. 0 SHARES Share Tweet

