Actualitate Un bacăuan amenința că se aruncă de la etaj de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri, 14 decembrie 2016, la ora 01:35, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în municipiul Bacău, strada Cornişa Bistriţei, unde un bărbat, în vârstă de 24 de ani, ameninţa că se aruncă în gol de la înălţime. Imediat, la fața locului s-au deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă și o autospecială de intervenție pentru salvări de la înălțime, încadrate cu șase pompieri salvatori. La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat faptul că, persoana amenința că se aruncă în gol de la un balcon situat la etajul VI, al unui bloc de locuințe. În urma negocierilor purtate de către unul din membrii familiei, persoana a renunțat la intenția sa fiind preluată de către un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău. 0 SHARES Share Tweet

