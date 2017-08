Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat un băcăuan care conducea un autoturism marca Land Rover, ce figura ca fiind căutat de autoritățile din Italia. În data de 21 august 2017, în jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră cetățeanul român Nicolae R., în vârstă de 39 de ani, domiciliat în județul Bacău, care conducea un autoturism marca Land Rover, având aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare specifice Marii Britanii. La controlul de frontieră, polițiștii au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că autoturismul, fabricat în anul 2015, figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă emisă de autoritățile italiene din data de 6 septembrie 2015. În urma celor constatate, băcăuanul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 250.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul P.T.F. Petea în vederea continuării cercetărilor. 47 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.