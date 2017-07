Un băcăuan venit la mare, la începutul acestei luni a dispărut fără urmă iar polițiștii și familia îl caută. Este vorba de Bogdan-Mihail Pavel, în vârstă de 25 de ani. Bogdan-Mihail Pavel are o înălţime de 1,95 metri, 65 de kilograme, păr negru, față ovală şi ochi căprui. La data plecării era îmbrăcat cu pantaloni tip blue-jeans de culoare albastră, bluzon negru și pantofi sport de culoare albastră. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze Serviciul Investigații Criminale sau Dispeceratul IPJ Constanța, tel.0241.611364 int.20005. 8 SHARES Share Tweet

