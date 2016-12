Un bacauan a ajuns in spital, cu rani grave, dupa ce una din rotile masinii sale s-a blocat intr-o gura de canal

Accidentul s-a petrecut din cauza unui capac de canal care nu a fost bine fixat, problema intâlnita la mai multe canale din aceasta zona. Evenimentul a avut loc sâmbata dimineata la ora 5.40 când omul se deplasa la bordul autoturismului sau pe strada Gheorghe Donici din cartierul CFR.

Radu Vasilica Dorinel are 39 de ani, este coordonator la o firma de facut pungi de hârtie, si ne-a povestit cum s-a intâmplat accidentul:

„Am incercat sa ocolesc canalul, dar, nu stiu cum, cu roata din fata am intrat in el si mi-a aruncat masina in sus. Masina s-a oprit in canal, eu m-am tinut de volan si am fost izbit de parbriz si de oglinda retrovizoare”.

La momentul respectiv, din sens opus se apropia un alt autoturism si pentru a evita coleziunea soferul a tras de volan stânga si a intrat in gardul unui atelier de tâmplarie.

„Ma consider norocos pentru ca sunt in viata si pentru ca am putut evita impactul cu masina care venea din sens opus”, a mai spus Radu Vasilica Dorinel, care acum este internat in Sectia de Oftalmologie a Spitalului Judetean (SJU) Bacau.

Se pare ca aceasta problema a capacelor de canal din cartierul CFR este cunoscuta, existând mai multe sesizari.

Oamenii care locuiesc pe aceasta strada au incercat sa semnalizeze canalele cu probleme prin amplasarea unor cutii sau infingerea unor bete, cu amendamentul ca aceste capace de canal au fost schimbate in urma cu patru luni. In urma accidentului de sâmbata dimineata, masina a suferit daune totale iar proprietarul nu detinea o polita CASCO.

Radu Vasilica Dorinel a fost in pericol sa-si piarda vedere, intrându-i trei cioburi de la parbriz in ochiul stâng si unul in ochiul drept.

„Pacientul a fost diagnosticat cu plaga corneana ochi stâng cu eroziuni corneene, multipli corpi straini (sticla) in pleoape si pe fata, si plaga palpebrala cu lipsa de substanta. A fost cusuta plaga chirurgical, toaletata fata si am extras corpurile straine. Starea lui este buna, dar va sta in spital cel putin o saptamâna.”

dr. Dana Caltaru, medic sef al Sectiei de Oftalmologie SJU Bacau