Justitie Un băcăuan a ajuns după gratii după ce a încercat să schimbe patru bancnote de 100 de euro falsificate. de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter S.A.N. a fost trimis în judecată, în urmă cu doi ani, sub acuzaţiile de punere în circulaţie de valori falsificate şi tentativă la înşelăciune. În februarie 2013, bărbatul „a încercat să inducă în eroare pe reprezentantul SC Y SRL, căruia i-a remis, în vederea efectuării unei operaţiuni de schimb valutar, patru bancnote din cupiura de 100 de euro, cunoscând că acestea sunt false”, susţin procurorii. După verificarea bancnotelor cu lampa cu raze ultraviolete, s-a constatat că acestea nu prezintă niciun element de siguranţă, motiv pentru care a fost chemată poliţia. „Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut că, la data de 05.02.2013, a fost contactat de o persoană necunoscută care i-a solicitat să o ajute să schimbe suma de 400 de lei, urmând ca pentru această activitate să i se plătească aproximativ 200-300 de lei. Inculpatul precizează că persoana în cauză i-a spus că banii sunt falşi, lucru care nu a fost luat în considerare de către acesta”, se mai arată în rechizitoriu. În urma expertizării bancnotelor de către Banca Naţională a României, s-a stabilit că acestea sunt false. Bărbatul este cunoscut cu antecedente penale, având condamnări mai vechi, în 2011 şi 2013, pentru furt calificat. Prin urmare, Judecătoria Bacău a dispus anularea suspendării condiţionate aplicate inculpatului în trecut, pedeapsa rezultantă fiind de 2 ani închisoare. Dar, având în vedere nivelul pedepsei, instanţa a apreciat că sunt întrunite condiţiile pentru a se dispune din nou suspendarea condiţionată. Sentinţa a fost schimbată, însă, la Curtea de Apel, unde a fost admis apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău. Instanţa superioară a stabilit o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare şi a înlăturat dispoziţiile privind suspendarea. 0 SHARES Share Tweet

