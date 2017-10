Afaceristul Costica Rusu a explicat, in instanta, cum primarul suspendat al Bacaului i-ar fi cerut prin semne spaga si ar fi scris pe un bilet procentul pe care il vrea dintr-un contract. Sume de bani s-ar fi platit si catre un director din Primaria Bacau, mentinut si in prezent in functie, care are calitatea de martor in dosar.

Sedinta de judecata in dosarul de mita al primarului suspendat Romeo Stavarache a debutat cu o serie de cereri depuse de avocati privind excluderea interceptarilor realizate de SRI, considerate nelegale conform unei decizii recente a Curtii Constitutionale.

Unii avocati au cerut ca si probele derivate din interceptari sa fie inlaturate. De cealalta parte, procurorul de sedinta a solicitat respingerea cererilor avocatilor, motivând ca sunt inadmisibile pentru dosarele aflate pe rol.

Desi judecatorii de la Curtea Constitutionala au precizat clar ca decizia se aplica si în cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata, magistratul de la Tribunal a preferat sa nu se pronunte acum in legatura cu inlaturarea unor probe, explicând ca o decizie in acest sens „ar paraliza intreaga desfasurare a procesului”.

Instanta urmeaza sa se pronunte in aceasta problema, in dezbaterile pe fond.

„Banii se dadeau pe baza unei facturi emise de o societate de televiziune”

Sedinta a continuat, pe parcursul mai multor ore, cu audierea denuntatorului Costica Rusu si a unui director din firmele sale, intr-o atmosfera tensionata, cu acuzatii din partea avocatilor inculpatilor privind tratamentul preferential de care a avut parte denuntatorul.

Mai precis, ca a fost ajutat de judecator sa-si aminteasca ce a declarat in fata procurorului. Acuzatiile lui Costica Rusu, din denuntul facut la DNA, au legatura cu un contract incheiat, in 2002, de una din firmele pe care le controleaza, Elco Electroconstructia, cu Primaria Bacau, pentru iluminatul public.

„In desfasurarea contractului, au aparut probleme, dupa 2004. Primar era Stavarache. Primaria a vrut rezilierea contractului si a actionat in instanta. Am intâmpinat multe greutati si probleme. De aceea m-am intâlnit cu dl. Stavarache, in biroul lui, pentru a-l intreba ce trebuie sa facem ca sa inceteze cu procesele si presiunile pentru rezilierea contractului de iluminat public.

Discutia s-a purtat mai mult prin semne, primarul imi arata sa am grija la ce vorbesc pentru ca se pot face inregistrari. L-am intrebat ce trebuie sa fac, moment in care el mi-a intins un bilet pe care scria suma de 50. L-am intrebat daca e vorba de un procent de 50 la suta. Mi-a facut semn ca va inceta cu procesele si am dedus ca, daca voi plati acel procent, toate problemele vor inceta. Tariful pe stâlp era de circa 38 de euro din care trebuia sa achit jumatate.

Dupa discutie, nu a mai avut loc nicio negociere, dar contractul s-a derulat pâna la final in conditiile stabilite”, spune Costica Rusu. Despre modalitatea de plata a acestui procent din contract, Stavarache i-ar fi spus lui Rusu sa discute cu Liviu Goian, inculpat in acelasi dosar de mita. „M-am intâlnit cu Goian si am vorbit despre intelegerea cu Stavarache.

Am vorbit si cu directorul de la Elco, Iliuta Radu, despre aceasta intelegere si am stabilit ca, in fiecare luna, când se intocmea o factura pentru iluminat public, sa achite jumatate din suma pe care o incasa. Banii se dadeau pe baza unei facturi emise de o societate de televiziune (1TV, administrata de Goian, n.r.). De aceasta treaba se ocupa Iliuta Radu”, sustine Costica Rusu.

El spune ca, in schimbul acestor bani, nu a primit servicii de publicitate pentru firmele la care era actionar. In 2011, când a avut probleme financiare, nu a mai putut onora intelegerea cu Stavarache. Si din acest motiv, a mers la DNA si a facut denunt.

Circa 800.000 lei a platit in total

Rusu a mai declarat ca sume importante de bani au fost achitate in conturile mai multor firme – Mediabac (editorul Ziarului de Bacau), Interprint, Asociatia Top Sport. In total, estimeaza el, a platit circa 800.000 lei. „Atât Goian, cât si Cenusa (inculpat in acelasi dosar, n.r.) nu au venit de capul lor la mine, ci pe baza dispozitiilor date de Stavarache. Nu-i vedeam fericiti ca fac treaba asta”, a fost concluzia lui Costica Rusu.

O alta intelegere in plan secund

In paralel cu intelegerea dintre Rusu si Stavarache, ar mai fi fost o intelegere de spaga intre directorul Elco, Radu Iliuta, si un director din Primaria Bacau, Toader Otetea.

„Daca s-a intâmplat asa, au fost intelegeri intre Iliuta si Otetea. Era atât de infima suma de bani, incât nu ma interesa”, a spus Rusu, dupa ce initial a afirmat ca nu stie nimic. Intelegerea a fost recunoscuta de Radu Iliuta, director general la Elco intre 2006 – 2010 si ulterior la Rombet.

Audiat in instanta, in calitate de martor, acesta a sustinut ca Otetea i-a pretins o suma de bani: „Eu tineam legatura cu directorul de la Serviciul Iluminat din primarie, dl. Otetea. (…) Otetea pretindea o suma de 2 euro/stâlp pentru stâlpii la care se faceau lucrari si 50 la suta din tariful de 38 euro pentru stâlpii la care nu se faceau lucrari.

A pretins banii la câteva luni de când am ajuns eu la Elco. Aceasta intelegere era intre mine si Otetea Toader. Stiu ca si dupa plecarea mea s-au continuat platile catre Otetea.”

Contactat telefonic, seful Serviciului Iluminat Public din Primaria Bacau, Toader Otetea, ne-a declarat ca nimic nu este adevarat si a refuzat sa faca alte comentarii.

Fostul director de la Elco si Rombet a confirmat si acuzatiile lui Rusu la adresa primarului. „Dl. Rusu mi-a spus ca plateste o suma cu titlu de spaga catre societatea de televiziune a dlui Goian. Mi-a spus ca banii se duc la dl. Goian si apoi pleaca la dl. Stavarache”, a declarat Radu Iliuta.

Costica Rusu a trebuit sa explice, la intrebarea avocatilor, ratiunea economica pentru care a acceptat o mita de 50 la suta, in conditiile in care profitul era de 20 la suta: „Pentru Elco era o pierdere. Dar grupul de firme avea mai multe lucrari cu primaria si era in avantaj sa achit acel procent de 50 la suta. ”

33 SHARES Share Tweet