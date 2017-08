M.G. a fost trimis în judecată, anul trecut, pentru 3 infracţiuni continuate de înşelăciune şi o infracţiune continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Trei persoane au depus plângeri în care au reclamat că inculpatul i-a indus în eroare cu privire la cuantumul salariilor primite. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.