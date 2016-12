Social Un adolescent din Filipești a incendiat patru tone de fân de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 21 decembrie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați de către un locuitor al comunei Filipești, despre faptul că o persoană necunoscută i-a incendiat un țarc de animale și o anexă a acestuia, unde deținea cantitatea de patru tone de fân, provocând un prejudiciu de aproximativ 3000 lei. În urma cercetărilor efectuate, la data de 22 decembrie 2016, polițiștii au reușit să depisteze persoana în cauză, un tânăr de 17 ani din comuna Filipești, care a recunoscut că el a dat foc bunurilor menționate. În cauză s-a întocmit dosar penal. 13 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.