Cronica rutiera Un adolescent de 17 ani a fost accidentat mortal la Bogdan Vodă de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tragedia s-a petrecut aseară pe drumul european 85, la Bogdan Vodă. Adolescentul de 17 ani, din localitate, a fost surprins şi accidentat mortal, pe sensul de mers Bacău – Roman, de un autoturism la volanul căruia se afla o tânără de 19 ani, care n-a mai putut evita impactul. Poliţiştii de la Serviciul Rutier au ajuns la locul accidentului şi după primele cercetări s-ar părea că este vorba despre o traversare neregulamentară, fiind deschis un dosar penal pentru infracţiunea de ucidere din culpă. Şoferiţa a fost testată cu etilotestul şi nu consumase alcool. Acesta este al doilea accidentat mortal înregistrat la Bogdan Vodă, de la începutul săptămânii. Marţi seară, tot pe E-85, un biciclist, care nu era echipat corespunzător pentru deplasare pe timp de noapte, a fost lovit de un autoturism care circula pe acelaşi sens de mers. 12 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.