Astăzi, este ultima zi când fermierii mai pot depune la APIA cererile unice pentru subvenţii de la stat. Oficialii ministerului de resort au anunţat că nu va mai fi nicio prelungire de termen, nici măcar în cazul sectorului zootehnic, deşi reprezentanţii de la Bruxelles au recomandat amânarea încheierii campaniei până pe 15 iunie. Prin urmare, cei care nu au făcut încă acest demers, sunt invitaţi să o facă până la ora 24.00, când nici aplicaţia online nu va mai funcţiona. „Aşa cum a zis ministrul Agriculturii, domnul Petre Daea, în 15 mai, la ora 24,00, obloanele la APIA se închid. De altfel, afirmaţia este absolut corectă, în condiţiile în care au avut suficient timp – din martie şi până acum – să ceară subvenţiile. În plus, nu e corect ca 99 la sută din fermieri să sufere din cauza a unu la sută. Întârzierile sunt uniforme, adică nu sunt localizate neapărat într-o anumită zonă din judeţ, şi are mai multe cauze: fie beneficiarul legal a decedat, fie solicitanţii de subvenţii au renunţat, întrucât au dat pământul în arendă”, a declarat Ghiţă Burlui (foto), directorul APIA Bacău. Cert e că până sâmbătă, 13 mai, fuseseră depuse 18.713 cereri (din totalul estimat de 19.969), reprezentând 94%, pentru 145.061 de hectare (din totalul de 150.556) – circa 96%. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.