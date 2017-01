Minus patru. Nu vorbim de temperatura externă, ci de zilele rămase până la încheierea perioadei de transferări în voleiul românesc. Concret, echipa de volei feminin a Științei Bacău are timp până vineri pentru a găsi o înlocuitoare a bulgăroaicei Svetelina Zarkova, retrasă temporar din activitatea competițională. „Avem doua variante, ambele vizând postul de centru, lăsat liber de plecarea Zarkovei. Este vorba de o croată și de o slovacă. Vom vedea pe cine vom alege. Sincer, ne-am fi dorit mult și o trăgătoare secundă, dar bugetul nu ne permite”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă, care pregătește jocul de mâine, de pe teren propriu, din prima manșă a semifinalei Cupei României, cu CSM Târgoviște. Adversara din Cupă a Științei a operat un transfer în această perioadă de mercato, întărindu-se cu o extremă din Serbia, Sara Klisura (25 ani, 1,88m, foto), ultima oară în Rusia, la Enisei Krasnoiarsk. De la fete, la băieți. Echipa masculină a Științei l-a adus săptămâna trecută pe sârbul de 38 de ani, Goran Ivankovic, care ar urma să debuteze sub culorile noii sale echipe sâmbătă, în meciul de acasă cu Tricolorul Ploiești, din etapa a 14-a a Diviziei A1. Sâmbătă, Tricolorul se va prezenta în Bacău cu trei jucători noi. Toți din străinătate: polonezul Tomasz Rutecki (extremă, 26 ani, 1,95 m), mexicanul Daniel Vargas Osorio (universal, 30 ani, 1,97 m) și bulgarul Pavel Dushkov (centru, 25 ani, 2,01 m). Misiune grea pentru Știința. 0 SHARES Share Tweet

