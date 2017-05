Sport Uite-așa se joacă fotbal! de Dan Sion -

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza" a găzduit, în premieră pentru municipiul Bacău, proiectul „AJF Mobil- Mingea e în terenul tău" Proiectul „AJF Mobil- Mingea e în terenul tău", derulat de Asociația Județeană de Fotbal și destinat tuturor elevilor din județ și-a făcut ieri debutul și în municipiul Bacău. Preț de un ceas, mingea a… poposit pe terenul de sport al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza". Totul, spre bucuria elevilor de clasele a treia și a patra, dar și a celor din clasa pregătitoare care, îndrumați de profesorii de Educație Fizică Viorica Hornea, Costel Păduraru, Bogdan Ghica și Vasile Luca, au participat sau, după caz, au asistat la antrenamentul condus de antrenorii AJF, Giani Florian și Gabi Vârlan. „Suntem onorați și, totodată, fericiți că școala noastră a găzduit, în premieră pentru Bacău, acest proiect", a declarat directorul adjunct al Șc. Gimn. „Al. I. Cuza", Anca Sereș. „Bucuria copiilor este cea mai mare și de preț realizare a noastră", a mărturisit președintele AJF Bacău, Cristi Sava, inițiatorul acestui proiect, unul în premieră pentru România, care oferă elevilor posibilitatea de a juca fotbal în cadru organizat. După ce modernul teren de sport al școlii (unul sintetic, dotat cu instalație de nocturnă) a fost marcat cu diferite materiale de antrenament (copete, jaloane etc.), copiii au efectuat diferite exerciții și jocuri distractive, care le-au pus la încercare abilitatea, viteza, precizia sau atenția. Ora de antrenament s-a încheiat cu un meci de mare atracție: băieți contra fete. Și, deși terenul s-a înclinat către poarta fetelor, nu a pierdut nimeni. Dimpotrivă, toată lumea a ieșit câștigătoare. „A fost minunat. Mă bucur că am putut juca fotbal contra băieților. Și chiar nu contează ca noi, fetele, nu am dat vreun gol", s-a destăinuit Alexandra N. „A fost super tare. Bate orice oră de Mate sau Română", a punctat un alt elev de clasa a patra, Tudor C. Și dacă mai punem la socoteală că, la final, reprezentanții AJF au distribuit stickere cu mascota proiectului, simpaticul dinozaur Dino, înțelegem și mai bine bucuria copiilor. Derulat în parteneriat cu Consiliul Județean pentru școlile din mediul rural și cu municipalitatea pentru școlile din Bacău, proiectul „AJF Mobil- Mingea e în terenul tău" este inclus în cadrul manifestărilor derulate sub titulatura „Bacăul, oraș european al sportului 2017".