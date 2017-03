UE, o nouă șansă

Pe când ne chinuiam cu preaderarea, apoi cu aderarea, noi, românii, vedeam Bruxelles-ul ca pe o cloșcă sub aripile căreia ne va fi cald și bine, vom prospera și vom fi în siguranță în fața uliului rusesc sau a altor răpitoare. În fine, am reușit să intrăm în ograda binecuvântată, am piuit bucuroși, apoi ne-am culcat puțin, osteniți de drum și de atâtea vise.

Ne-am trezit încet, am învățat greu regulile și, în loc să ne dezvoltăm cu sprijinul acestei mari „cooperative” pentru a deveni „o uniune de români”, demnă, puternică, ne-am mulțumit cu câteva grăunțe. Fiecare s-a gândit doar la el, ciugulind când a putut și de unde a putut: de la autostrăzi, infrastructura de apă-canal sau investițiile în IT. Ne-am ales cu mii de consultanți europeni, care ne-au dat sfaturi și ne-au luat banii.

Am consumat zece ani ca să facem SF-uri care stau și acum în dulapurile ponosite ale primăriilor, jumătate dintre proiectele depuse nefiind eligibile. Nu e de vină UE, ci noi suntem. Lipsa de inteligență și patriotism a guvernanților ne-a împiedicat să ajungem acolo unde ne-am dorit. S-au întâmplat și lucruri bune, însă cam puține. În timp ce încercam să ne dezmeticim, lumea se schimbă și continuă să se schimbe.

Au avut loc revolte, războaie, cutremure financiare, migrații, s-au înmulțit atentatele, au câștigat teren extremiștii, britanicii s-au săturat de problemele altora, polonezii s-au săturat de aroganța Bruxelles-ului etc. Liderii UE s-au strâns și au meditat. Au renunțat, deocamdată, la ideea unei Europe în care România ar fi în Liga 2, ceea ce este o victorie, susține președintele Iohannis. Să nu ne amăgim.

Nu el i-a convins să accepte că statele pot avea ritmuri diferite, ci teama că „jucăria” lor, cooperativa care îi face mai puternici în relația cu SUA, Rusia, China, se va face țăndări. Important este ca, de data asta, să folosim bine momentul și să ne integrăm în noul plan.