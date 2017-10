Ucraina: Peste 10.000 de militanți de extremă dreaptă au defilat la Kiev de Desteptarea -

Peste 10.000 de militanți ucraineni de extremă dreaptă au sărbătorit sâmbătă în centrul capitalei, Kiev, împlinirea a 75 de ani de la înființarea Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), o controversată organizație militară care și-a desfășurat activitatea în anii 1940 și 1950, relatează AFP. Participanții au defilat prin centrul Kievului, fluturând drapele negre și roșii, culorile UPA, sau galbene și albastre ale Ucrainei. Mai mulți activiști au purtat portrete ale lui Stepan Bandera, liderul naționaliștilor ucraineni în anii 1930 și 1940, scandând „Bandera este un erou!" sau „Glorie Ucrainei!". La lăsarea serii, mai multe persoane au aprins torțe și fumigene. UPA este în continuare obiectul controverselor, deoarece, dacă membrii săi au luptat împotriva Armatei Roșii, ei au și masacrat zeci de mii de polonezi și au colaborat cu naziștii înainte de a întoarce armele contra lor. Stepan Bandera, asasinat de KGB în 1959 la Munchen, este considerat de multă lume din Ucraina ca un erou și simbol al luptei pentru independența acestei foste republici sovietice, în timp ce alții, în special din estul separatist al țării, îl acuză că a colaborat cu naziștii. „Astăzi, vorbim despre lupta UPA și o urmăm ca exemplu", a declarat la începutul manifestației liderul partidului extremă dreaptă Svoboda, Oleg Tiagnybok. „Ei au luptat împotriva invadatorilor de la Moscova, împotriva polonezilor, germanilor, ocupanților ungari. Vedem că situația este aceeași în Ucraina de azi", a adăugat el. Ucraina este pradă unui conflict între separatiști proruși și forțe ucrainene în estul țării, care a făcut peste 10.000 de morți de la declanșarea lui în aprilie 2014. Kievul și occidentalii acuză Rusia că îi sprijină militar pe rebelii proruși, ceea ce Moscova dezminte.