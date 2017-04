Top Story Turneul de Calificare pentru Campionatul European de Fotbal pentru Nevăzători. România în finală de Florin Stefanescu -

La Baza Sportivă T.N.T. s-au desfășurat vineri, 7 aprilie, meciurile semifinale ale turneului de calificare ale Campionatului European de Fotbal pentru Nevăzători. În primul meci al zilei, Georgia a învins Grecia cu scorul de 1-0 după executarea loviturilor de departajare. În a doua semifinală România a învins Cehia cu 4-1. Finala dintre România și Georgia se va disputa sâmbătă de la ora 17.30. Până atunci, între orele 9.00 și 12.00, vor avea loc jocurile pentru stabilirea locurilor 5, 6 și 7, iar de la ora 15.30 se va disputa meciul pentru locurile 3-4 dintre Grecia și Cehia. Băcăuanii sunt invitați să încurajeze jucătorii din tribune. Accesul publicului este gratuit. 11 SHARES Share Tweet