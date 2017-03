Sport Turneu semifinal în Bacău de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Încep turneele semifinale pentru echipele de volei și minivolei ale CSȘ Bacău. În acest weekend, Speranțele antrenate de Dumitru Matanie se vor lupta la Brașov pentru unul din cele două locuri care duc la turneul final. Sub Tâmpa, CSȘ Bacău va avea ca adversare, pe lângă echipa gazdă, Botoșaniul, Iașiul, LPS Piatra Neamț și CSȘ Cernavodă. „Va fi greu, dar vom încerca să obținem calificarea în Final 8”, a declarat antrenorul Speranțelor băcăuane, Dumitru Matanie. Dacă echipa de Speranțe a CSȘ Bacău se va deplasa la Brașov pentru turneul semifinal, în schimb cea de minivolei, antrenată de Traian Șnel, își va juca șansele de a accede la turneul final pe teren propriu. CSȘ Bacău va găzdui la finalul săptămânii viitoare turneul semifinal la minivolei, prima clasată urmând să ajungă la turneul final. „Sperăm ca noi să terminăm pe primul loc și să accedem, astfel, la turneul final care se va desfășura în perioada 4-9 aprilie și pe care vrem să-l aducem, de asemenea, în Bacău”, a declarat antrenorul Șnel, care a completat: „Avem echipă destul de bună și putem obține mai mult anul acesta”. La turneul semifinal de săptămâna viitoare, la care le va avea ca adversare pe CSȘ Botoșani, LPS Piatra Neamț și CSȘ Tulcea, băcauancele vor miza pe următorul lot: Teo Țurcanu, Ilinca Boboc, Ștefania Munteanu, Andreea Năstasă, Maria Antălucă, Francesca Hânganu- Marian, Mateea Popescu, Smaranda Muntean, Rafaela Spătaru, Ioana Cuciurean și Maria Carucinschi. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.