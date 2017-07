Pentru că sezonul estival e pe val și chiar dacă mulți dintre noi au planurile de vacanță definitivate, ne putem îmbogăți cu noi informații prețioase despre alte destinații pe care le putem vizita. Pentru acest lucru, am stat de vorbă cu un profesionist în domeniu, Nicu Hazaparu, manager agenție Travel Plaza. -Pentru început să ne spuneți despre Travel Plaza.

-Travel Plaza este pe piață din anul 2009, când am deschis pentru prima dată în Bacău, în cladirea SIF Moldova. Apoi, în 2010 am venit în stradă, lângă Luceafărul, pe str. Nicolae Bălcescu nr. 3, iar de câteva luni am deschis în centru, vizavi de Primărie. Am investit foarte mult în alte orașe pe partea de publicitate și turism. -Este Travel Plaza o companie națională?

-N-aș putea spune asta. Este o companie plecată din Bacău și care dorește să ajungă națională. Este o firmă înființată aici în Bacău de către mine și asociatul meu, Ovidiu Moraru, iar modelul nostru a fost compania Dedeman. Cum au plecat ei din Bacău, am zis că așa putem și noi, chiar dacă acum noi suntem mult mai mici. În acest moment, avem birouri de publicitate în Cluj, Iași, Botoșani, Piatra Neamț, Bacău, Buzău și Ploiești, iar cu turismul, deocamdată suntem în Bacău și Ploiești. Urmează să deschidem și la Brașov. Între timp am dezvoltat și un portal de vacanțe, topbooking.ro, care este un brand Travel Plaza, un brand plecat tot de aici din Bacău și care se dorește a fi un brand național. -Aveți un slogan foarte interesant. Reinvent your dreams?

-Practic, vacanța ce înseamnă? Știți când o vacanță este cea mai frumoasă? Atunci când începi să visezi la ea. Atunci când începi să cauți poze și să te visezi acolo. Gradul începe să scadă atunci pe măsură ce ajungi să pleci spre vacanță, iar când ai ajuns acolo, deja, totul e banal. Încă din decembrie visezi la vacanța de vară și îți faci vise. -Ce servicii oferă băcăuanilor Travel Plaza?

-În primul rând îi consiliem, în funcție de ce își doresc și unde vor să meargă. Acesta este și rolul agentului de turism. De exemplu, un turist vrea să meargă în Turcia, unde sunt foarte multe oferte, de la 900 de euro pentru doi adulți, până la 5.000 de euro sau poate și mai mult, pentru hotelurile de 5 stele. În condițiile în care numai biletele de avion sunt în jur de 500 – 600 de euro, gândiți-vă căți bani rămân pentru sejurul de 7 nopți cu all-inclusive. Cred că puteți face singuri diferența. -Care este destinația pe care o recomandați cel mai mult?

-Depinde. Ne vom referi la o famile cu un buget mediu pentru care eu în continuare recomand Turcia. Poate o să spuneți că e scump pentru că ajunge peste 1.000 de euro. Dar, mai bine iei un sejur de 1.200-1.300 de euro și nu mai cheltuiești nimic acolo, decât să alegi un sejur de 600 și să mai cheltuiești pe lângă încă 1.000. Într-un resort, când te duci cu copiii, ai totul acolo. Altfel, trebuie să plătești șezlongul pe plajă, plătești la restaurant și cum vă imaginați lista ar putea continua mai ales că cei mici sunt pofticioși. Revenind, Turcia este în topul recomandărilor ca raport preț-calitate. Tot pentru familiile cu buget mediu, recomand Bulgaria. -Revenind puțin la Turcia, situația politică din zonă nu pune probleme?

-Absolut deloc. Anul trecut, când a fost acea lovitură de stat, oamenii au început să se retragă pentru că le era teamă de război. Chiar am fost întrebat dacă eu aș pleca cu familia în Turcia și eu chiar am fost acolo. Nu se simțea deloc starea de conflict. Dacă turcii aveau ceva de împărțit între ei o făceau la Istanbul sau Ankara, nicidecum în stațiuni. Aeroportul din Antalya era plin. -Anul trecut era cursă directă Bacău-Antalya. Acum cum procedați cu transportul turiștilor?

-Se poate asigura transferul la cerere. Avem zboruri și din Suceava și din Iași, pe lângă București. În Suceava și Iași avem oferte unde parcarea mașinii este gratuită până te întorci. Cu parcare păzită, cu tot ce trebuie. Avem un zbor foarte bun, către Turcia, din București, pe care îl recomand, cu plecare la ora 7.00, ceea ce înseamnă că turistul, în jurul orei 11.00 este deja cazat în resort. Marea surpriză este în ultima zi, când plecare din resort se face în jurul orei 18.00, chiar dacă eliberează camera la ora 12.00, iar turistul beneficiază de toate serviciile până la acea oră, practic câștigând încă o zi. -Ne-ați vorbit despre rolul agentului de turism. Câți agenți sunt la Travel Plaza?

-În momentul de față avem șase agenți de turism, câte doi la fiecare agenție, și ori de câte ori este nevoi îi consilez și eu pe turiști, pentru că am fost în foarte multe locuri și pot cu ușurință să le sugerez destinații pe care să le vadă în funcție de ce își doresc și de bugetul pe care îl au. -Să ne întoarcem în topul destinațiilor Travel Plaza. Ce alte destinații recomandați pe lângă Turcia și Bulgaria?

-O altă destinație la un buget care merită, în jur de 1.000 de euro, este Egiptul. E adevărat că în anii trecuți au fost niște probleme acolo, dar de anul acesta s-au reluat zborurile spre țara faraonilor. Imaginați-vă cum ar fi un safari în deșert, sau, mai interesant, să te scalzi în Marea Roșie, o mare caldă cu mulți corali și cu o multitudine de specii de pești vii colorați. Este splendid. Recomand stațiunea Hurgada, și să nu uităm că Egiptul este o țară cu istorie milenară și oferă nenumărate locuri de vizitat. Însă noi vorbim foarte mult de destinații externe și neglijăm litoralul românesc, care în ultimii ani a cunoscut o creștere a numărului de turiști pe marginea îmbunătățirii condițiilor oferite de hotelierii autohtoni și nu numai. Hotelurile au fost modernizare, plaja a fost lățită la Mamaia și Eforie Nord. Spre exemplu, de curând am vizitat hotelul Bicaz din Mamaia, unde patronii de acolo au reușit să facă dintr-un hotel banal un resort micuț, dar elegant. Din păcate, trebuie spus că prețurile pe litoralul românesc sunt un pic cam măricele, dar nu ne permitem să-i judecăm pentru că la noi sezonul este scurt și cu banii care-i fac în două luni de sezon ei trebuie să țină hotelul tot anul. -Pentru că am ajuns în zona litoralului românesc trebuie să-i informăm pe cititori că pot câștiga în această vară un sejur la mare cu Travel Plaza și „Deșteptarea”.

-Într-adevăr. Împreună cu Deșteptarea organizăm un concurs în urma căruia vom trimite două persoane, la sfârșitul lui august, la mare. Aceștia vor beneficia de cinci nopți de cazare cu mic dejun într-un hotel de 3 stele la Eforie Nord. Concursul se va derula până pe 14 august. La agenția Travel Plaza, vizavi de Primărie, în ultima zi de concurs, la ora 14.00, va avea loc tragerea la sorți a câștigătorului. Dacă cel care va câștiga acest sejur are deja planurile de vacanță conturate, poate face la rândul său acest premiu cadou prietenilor sau membrilor de familie. Prin acest parteneriat cu ziarul Deșteptarea, ne dorim să mulțumim clienților agenției Travel Plaza, să încurajăm turismul românesc și să răsplătim fidelitatea băcăuanilor. 1 of 15 -Dacă unii dintre noi și-au consumat concediul și poate că gândurile lor sunt deja la vacanța de anul viitor, ați putea să le recomandați ceva de pe acum?

-Pentru vacanțele de anul viitor ar trebui să mai așteptăm un pic. Planurile pentru vacanța următoare sunt cel mai bine de făcut prin decembrie, ianuarie. Locul pe care îl recomand eu ca vacanță este Tenerife. Acolo este cam aceeași temperatură tot timpul anului, undeva între 25 și 27 de grade, primind astfel denumirea de „insula primăverii veșnice". Oricum, ceea ce am învățat de când mă ocup de turim e că vacanța, oriunde este programată, este esențială pentru reîncărcarea bateriilor și eliberarea de stresul și tensiunea acumulate. Vă doresc să vă bucurați de această vară, și foarte important, nu uitați, « Reinvent your dreams!».

