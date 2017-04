Economie Turcii de la șoseaua de centură și-au concediat angajații de Desteptarea -

Rezilierea contractului de execuţie a şoselei de centură a Bacăului de către societatea turcă Eko Insaat Ve Tic As a devenit certă, din păcate. O dovadă în acest sens o reprezintă faptul că firma, care ar fi trebuit să execute lucrarea, a depus marţi, 25 aprilie 2017, la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), un proiect de concediere colectivă a marii majorităţi a salariaţilor pe care îi are din judeţul Bacău. Potrivit acestui proiect, administratorul firmei a decis disponibilizarea, începând cu data de 24 mai 2017, a unui număr de 54 de angajaţi dintre cei 59, pe care îi are din judeţul nostru. După cum ne-a precizat Dan Buftea, purtătorul de cuvânt al ITM Bacău, motivele invocate de către conducerea societăţii turce sunt „problemele economice pe care le are aceasta, ceea ce determină intrarea ei în insolvenţă”. Cei 54 de angajaţi nu vor beneficia de niciun avantaj financiar din partea firmei, ca de exemplu, de plăţi compensatorii. Ei urmează să depună actele la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în vederea obţinerii indemnizaţiei de şomaj, dacă, evident, îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea acestui sprijin financiar. Dar nici cei care se vor încadra în cerinţele legale nu sunt de invidiat, deoarece ajutorul de şomaj este modest. Acest ajutor financiar se acordă numai şomerilor care au contribuit, în ultimii doi ani de dinaintea concedierii, cel puţin 12 luni la bugetul asigurărilor de şomaj. Cuantumul se stabileşte în funcţie de indicatorul social de referinţă (ISR) şi vechimea în muncă a fiecăruia. De peste 5 ani, ISR-ul este de numai 500 lei. Din această sumă, ajutorul de şomaj reprezintă 75 la sută, adică 375 lei. La această sumă se adaugă între 3 şi 10 la sută din media salariilor de bază brute lunare pe ultimul an. Procentul este în funcţie de vechimea în muncă (stagiu de cotizare) a fiecărui şomer, dar cei care au până în 3 ani, au dreptul doar la 75 la sută din ISR. Pentru cei care au lucrat cel puţin 3 ani, este de numai 3 la sută iar cei cu o vechime de minimum 5 ani au dreptul la 5 la sută. 7 la sută se acordă celor cu peste 10 ani de muncă iar 10 la sută, celor cu mai mult de 20 de ani de activitate. Plata se face pe o perioadă care diferă în funcţie de stagiul de cotizare. Cei cu un stagiu de cel puţin un an vor beneficia de ajutorul financiar o perioadă de 6 luni. Cei care au o vechime de minimum 5 ani vor lua indemnizaţie timp de 9 luni, iar cei cu peste 10 ani vor beneficia de aceasta 12 luni. O notificare privind concedierea colectivă a fost trimisă și la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „După acest pas urmează rezilierea efectivă a contractului de execuție, lucru despre care compania Eko Insaat Ve Tic As a înștiințat CNAIR încă de acum căteva săptămâni. Șantierul intră în conservare. Sperăm ca în cel mai scurt timp să finalizăm procedurile pentru a putea lansa o nouă licitație, în vederea găsirii unui alt constructor. Estimăm că în vara aceasta ar putea loc licitația.”

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR

Elena Țintaru,

