Triplu bronz la dublu

SCM Bacău și-a trecut în cont trei medalii de bronz la Campionatul Național Individual de Vară U16 la tenis desfășurat săptămâna trecută, la București. Interesant este că toate medaliile au venit în proba de dublu, fiind adjudecate de Ilinca Amariei și de Bogdan Manole. La dublu mixt, cei doi băăcuani au cedat un singur meci, cel pentru intrarea în finala mare: 5-7, 0-6 cu timișorenii Smaranda Corneanu și Nini Dica. În rest, perechea Amariei/ Manole a trecut cu 5-7, 6-2, 10-3 de Alexandra Moglan/ Robert Savin și cu 6-3, 6-0 de reprezentanții Micului AS, Diana Iacob/ Teodor Cojocaru, pentru ca în finala mică să aibă câștig de cauză ca urmare a abandonului medical înregistrat de adversarii lor. Ilinca Amariei a cucerit bronzul și la dublu feminin, acolo unde a avut-o ca parteneră pe Simona Ogescu (Dinamo), în timp ce Bogdan Manole și-a trecut în cont o medalie identică la dublu masculin, unde a făcut pereche cu timișoreanul Mircea Marin. Cei doi tenismeni băcăuani au rămas în Bucuresti unde, de astăzi, vor participa la turneul de selecție pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European programat în vară, la Gyor, în Ungaria. În altă ordine de idei, la finalul acestei săptămâni, pe terenurile bazei SCM Bacău va debuta o nouă ediție a "Trofeului Municipiului Bacău", competiție internațională de tradiție dotată cu premii în valoare de 25.000 dolari plus opitalitate.

