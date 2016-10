Tricolorul LMV Ploiesti- Stiinta Bacau 3-1 (22-25, 25-22, 25-20, 25-21)

Primul set, dar nu si primul punct. Invinsi in trei acte atât de VCM Zalau, in deplasare, cât si de noua lidera a Diviziei A1, Steaua, pe teren propriu, voleibalistilor Stiintei Bacau nu le-a lipsit mult pentru a produce surpriza in etapa a treia, pe terenul Tricolorului Ploiesti.

Studentii au câstigat primul set si au fost relativ aproape de a duce meciul in tie-break, insa nu au reusit sa sparga gheata si in privinta punctelor, pierzând in final cu scorul de 3-1. „Se putea mai mult, asta e clar. Din nefericire, lipsa de concentrare pe finalurile de set ne-a costat”, a declarat antrenorul Stiintei, Corneliu Paduraru, care a detaliat: „In momentele cheie, am facut greseli elementare: mingi lasate in terând crezând ca vor iesi afara, servicii gresite…E pacat pentru ca, repet, puteam obtine macar un punct”.

In partida de la Ploiesti, bacauanii au evoluat in formula: Ivkovici, Somesan, Vitelaru, Cimili, Voinea, Purice. Au mai jucat: Saracutu, Marinca si Todorut.

Runda viitoare, programata sâmbata, 29 octombrie, Stiinta va primi vizita unei alte candidate la titlu, Arcada Galati. Astfel, in primele patru etape, studentii au (avut) de infruntat primele patru clasate ale Diviziei A1.

Rezultatele etapei a treia: Steaua Bucuresti- Stiinta Explorari Baia Mare 3-0, Unirea Dej- VC Banatul Caransebes 2-3, U Cluj- CSM Bucuresti 1-3, Tricolorul LMV Ploiesti- Stiinta Bacau 3-1, Aracda Galati- VCM LPS Piatra Neamt 3-0, VM Zalau- SCM U Craiova 3-0.

Clasament

1 Steaua 3 3 0 9-1 9p.

2 Tricolorul Ploiesti 3 3 0 9-2 9p.

3 VM Zalau 3 3 0 9-2 8p.

4 Arcada Galati 3 3 0 9-4 7p.

5 CSM Bucuresti 3 2 1 8-5 7p.

6 VC Caransebes 3 1 2 6-8 3p.

7 U Cluj 3 1 2 4-6 3p.

8 Explorari B. Mare 3 0 3 3-9 1p.

9 Unirea Dej 3 0 3 3-9 1p.

10 Stiinta Bacau 3 0 3 1-9 0p.

11 VCM P. Neamt 3 0 3 1-9 0p.

Programul etapei viitoare (29 octombrie): SCM U Craiova- CSM Bucuresti, VC Banatul Caransebes- U Cluj, Stiinta Explorari Baia Mare- Trocolorul Ploiesti (se joaca pe 28 octombrie), Stiinta Bacau- Arcada Galati (ora 17.00), VM Zalau- Steaua Bucuresti (se joaca pe 28 octombrie, de la ora 18.00/ Digisport).

Fara Csoma

In meciul de sâmbata, de la Ploiesti, Stiinta nu l-a putut utiliza pe principalul sau realizator, maghiarul Crisztian Csoma. Acesta este indisponbil din punct de vedere medical din cauza unei infectii la tendon, fiind inlocuit in garnitura bacauana de „veteranul” Razvan Purice. Stiinta nu va putea conta pe Csoma nici la meciul de acasa, cu Arcada Galati, „universalul” urmând sa revina pe teren cel mai devreme in runda a cincea, in deplasare, cu Unirea Dej.