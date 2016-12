Actualitate Trenul Regal vine, joi, în Gara Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În zilele de joi, 15 decembrie, și vineri, 16 decembrie 2016, Trenul Regal va face a șaptea călătorie regală din zilele noastre, pentru comemorarea celor 100 de ani de la refugiul Familiei Regale, al Guvernului și al Parlamentului României la Iași. Pentru doi ani, din 1916 până în 1918, capitala Regatului României a funcționat la Iași, devenit centrul vital al națiunii în momente de mare cumpănă pentru țară. Alteţele Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu vor parcurge întocmai traseul din zilele de 5-6 decembrie 1917, când în tren se aflau Regele Ferdinand I și Regina Maria. În ziua de joi, 15 decembrie 2016, Trenul Regal va opri la Mărășești, Adjud și Bacău, iar vineri, 16 decembrie 2016, Trenul Regal va opri la Roman, Pașcani și Iași. Familia Regală invită toți locuitorii din orașele vizitate să ia parte la acest eveniment care onorează unul dintre cele mai importante și mai tragice momente ale istoriei noastre moderne, Primul Război Mondial. Trenul Regal va sosi în Gara din Mărăşeşti joi, 15 decembrie 2016, la ora 14.27. Trenul va opri pentru 13 minute. Accesul publicului și al presei este liber. A doua oprire va avea loc în Gara din Adjud la ora 15.09. Trenul va opri pentru 10 minute. Accesul publicului și al presei este liber. Ultima oprire a trenului, în ziua de 15 decembrie 2016, va avea loc în Gara din Bacău la ora 16.19. Accesul publicului și al presei este liber. În ziua următoare, vineri, 16 decembrie 2016, Trenul Regal va sosi în Gara din Roman la ora 11.04. Trenul va opri pentru 10 minute. Accesul publicului și al presei este liber. A doua oprire va avea loc în Gara din Paşcani la ora 11.57. Trenul va opri pentru 20 minute. Accesul publicului și al presei este liber. Ultima oprire a trenului, în ziua de 16 decembrie 2016, va fi în Gara din Iaşi, la ora 13.56. Accesul publicului și al presei este liber. De asemenea, Trenul Regal va putea fi vizitat, în Gara din Iaşi, în aceeași zi, între orele 14.30 – 21, precum şi a doua zi, pe 17 decembrie, între orele 9 – 12. Toți cei care vor dori să întâmpine Familia Regală și să vadă Trenul Regal în gara orașului lor sunt bineveniți. Comandat de Statul român în anul 1926, sub domnia Regelui Ferdinand I, Trenul Regal a fost fabricat la Milano și livrat României în anul 1928, după moartea regelui. În cei 87 de ani de viață, Trenul Regal al României a mers pe căile ferate naționale și internaționale, purtând pașii regilor și reginelor României, ale Familiei Regale, precum și ale liderilor politici din anii 1948-1989. Istoria României cunoaște o mulțime de momente importante care s-au petrecut sau sunt legate de Trenul Regal. 230 SHARES Share Tweet

