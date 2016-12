Trenul regal, în Bacău

Trenul Regal – la bordul caruia s-au aflat Altetele Lor Regale Principesa Mostenitoare Margareta si Principele Radu – face a saptea calatorie regala din zilele noastre, pentru comemorarea celor 100 de ani de la refugiul Familiei Regale, al Guvernului si al Parlamentului României la Iasi. Pentru doi ani, din 1916 pâna in 1918, capitala Regatului României a functionat la Iasi, devenit centrul vital al natiunii in momente de mare cumpana pentru tara.

Vestea ca prin Bacau va trece trenul regal al Majestatii sale Principesa Margareta si Principele Radu s-a raspândit cu repeziciune prin oras, iar aproximativ 600 de bacauani au venit pe peronul garii sa le intâmpine pe altetele lor. Principesa Margareta si Principele Radu parcurg pe calea ferata acelasi traseu din zilele de 5 – 6 decembrie, când in tren se aflau Regele Ferdinand I si Regina Maria.

In gara Bacau, la ora 16.00 reprezentantii autoritatilor locale ii asteptau pe musafiri la linia intâi, unde au intins covor rosu presarat cu petale de trandafiri. Copii si tineri imbracati in costume populare le-au intâmpinat pe Altetele lor cu pâine si sare, flori, fotografii ale celor doi si steaguri fluturânde. La ora stabilita, trenul regal a poposit in gara Bacau, iar musafirii au fost int âmpinati de public cu urale si de o avalansa de blituri.

S-a intonat imnul national si cel al regalitatii, iar Principesa Margareta si Principele Radu au fost intâmpinati de autoritati. A urmat apoi o baie de multime, iar bacauanii prezenti la eveniment au avut ocazia sa dea mâna cu cei doi si sa-si imparta urari. La iesirea din gara, cei doi au fost asteptati de o limuzina si au plecat in mare graba spre sediul Crucii Rosii, a carei presedinte este.

“Mergem la Crucea Rosie unde vom discuta despre proiectele locale, iar mâine ne intâlnim cu autoritatile locale”, a declarat Majestatea Sa Principesa Margareta

Intâlnirea se va tine cu usile inchise, presa neavând acces la discutii. Altetele lor Regale Principesa Margareta si Principele Radu se vor imbarca vineri in trenul regal urmând ca acesta sa opreasca mai apoi la Roman, Pascani si Iasi.

