Top Story Trei sărbători, o singură zi - ziua de 9 Mai are triplă semnificaţie n la această dată se sărbătoreşte Independenţa de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-AL Doilea Război Mondial şi Ziua Europei de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aceste trei mari sărbători de o importanţă semnificativă pentru poporul român au fost trecute în revistă şi în Bacău. Parcul Trandafirilor a fost gazda unor manifestări dedicate aniversării Independenţei de Stat a României, Zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-AL Doilea Război Mondial şi Zilei Europei. Militari, preoţi, autorităţi, elevi, profesori sau simpli trecători au asistat la ceremonialul militar organizat cu acest prilej. Un sobor de preoţi a ţinut o slujbă de comemorare a eroilor căzuţi la datorie, amintindu-i printre ei şi pe eroul băcăuan Constantin Ene, al cărui bust tronează în Parcul Trandafirilor. Maestru de ceremonii a fost col. (r) Paul Valerian Timofte, care le-a vorbit participanţilor despre tripla semnificaţie a zilei de 9 Mai. „Independenţa de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-AL Doilea Război Mondial şi Ziua Europei se înscriu ca momente glorioase ale luptei românilor pentru libertate, pentru unitate şi pentru independenţă. Ne-am adunat aici la bustul eroului băcăuan mr. Constantin Ene pentru că el este simbolul românismului. Este băcăuan, a locuit peste drum de Cercul Militar şi tot în acest oraş a devenit militar. Eroul nostru a avut marele merit de a conduce bătălia de la Rahova, unde, dealtfel şi-a găsit sfârşitul, după ce un glonte ucigaş i-a străpuns pieptul”, declară col. (r) Paul Valerian Timofte. La eveniment au mai participat veterani de război, comandanţi ai unităţilor militare şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, însă, doar subprefectul Sorin Ivancea a transmis mesajul premierului Sorin Grindeanu. „Marcăm astăzi (ieri, n.r.) trei momente istorice fundamentale. Ziua de 9 Mai a reprezentat pasul fundamental în consolidarea României ca stat independent şi unitar. Respect pentru curajul şi determinarea înaintaşilor noştri care cu gândul la generaţiile viitoare au contribuit la crearea statului român modern. Tot astăzi, cinstim sacrificiul eroilor, oameni simpli sau de stat, care au sperat într-o lume nouă, vindecată de patima conflictului şi au contribuit prin jertfa lor la sfârşitul celei mai însângerate file a istoriei secolului trecut, Al Doilea Război Mondial”, declară Sorin Ivancea, subprefect de Bacău. Tot Ivancea a amintit şi de Ziua Europei. El a subliniat că Europa de azi este mult diferită de cea de acum 67 de ani, când se semna Declaraţia Schuman. La finalul manifestării, participanţii au depus coroane de flori la bustul eroului mr. Constatin Ene, pe acordurile Muzicii Militare a garnizoanei Bacău. Lt.col. (r) Stelian Cojocaru, preşedintele Asociaţiei de Tradiţii Militare Româneşti Regimentul 3 Artilerie 1877, împreună cu elevi ai Colegiului Tehnic de Comunicaţii „N.V.Karpen”, i-a introdus pe participanţi în atmosfera vremurilor apuse, fiind îmbrăcaţi la eveniment în replici ale uniformelor purtate de ostaşi ai armatei lui Cuza. 1 of 35 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.