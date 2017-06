Educatie Trei săptămâni de stagiu pentru 18 elevi „SMART IT” la Colegiul „Vrănceanu” de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Continuând şirul de mobilităţi de formare iniţială începute de acum patru ani, Colegiul Naţional „Gh.Vrănceanu” a realizat un nou plasament într-o instituţie IT din Cipru pentru 16 elevi, graţie grantului în valoare de 85.360 Euro, din partea Comisiei Europene prin Programul Erasmus+, în cadrul Proiectului “SMART IT”, 2016-1-RO01-KA102-023670. Participanţii au fost de la clasele a X a, profilele matematică-informatică, matematică-informatică intensiv engleză şi matematică-informatică intensiv informatică, care au fost selectaţi în urma unui concurs costând din proba practică pe calculator, inteviu în limba engleză şi dosar de candidatură. La aceştia s-au adăugat încă 2 participanţi care s-au autofinanţat respectând cerinţele şi prevederile Ghidului Programului Erasmus+. Elevii au urmat un program de 95 de ore de pregătire pedagogica, limbă engleză, limbă greacă şi pregătire culturală. Mobilitatea s-a desfăşurat în perioada 15 mai – 02 iunie, în oraşul Paphos, Cipru, fiind organizată de compania intermediară Rivensco Consulting LTD. Participanţii au fost plasaţi la firma de primire L.Lazarou C.T.C. unde au lucrat în echipă, sub îndrumarea tutorelui de practică Lazaros Lazarou, expert trainer şi programator. În cele 3 săptâmani de stagiu, beneficiarii au dobândit competenţe practice în IT, conform Acordurilor de formare ”Tutoriale – Camtasia Studio & Photoshop” şi “Web Design – Gimp & Adobe Dreamwaver”. Totodată, şi-au dezvoltat abilităţi de viaţă şi competențele de comunicare în engleză şi greacă. De-a lungul întregului stagiu elevii au fost evaluaţi de către tutore şi profesorii însoțitori (Maria Chelba, coordonator proiect şi Popa Diana, responsabil mobilitate), iar în urma evaluării finale au obţinut documentul de mobilitate Europass, care certifică noile competenţe dobândite. Prin această mobilitate, elevii şi profesorii au luat contact direct cu piaţa muncii cipriote, cultura, tradițiile şi obiceiurile acestui popor. În afara programului de stagiu, s-au realizat două vizite la Camera de Comert Paphos, unde s-au purtat discuţii despre „Cetățenie activă și antreprenoriat” și „Idei de afaceri în domeniul IT”. Programul cultural a inclus două excursii, în Limassol (unde au vizitat Marina și Amfiteatrul Kourio) şi Larnaca (cu portul, Biserica Sfântului Lazăr, Moscheea lui Umm Haram, apeductul Kamares și Lacul Sărat). În Paphos s-au vizitat principalele obiective turistice: Marina, Castelul și Mormintele Regilor, Coloana Sfântului Petru, Parcul Arheologic, locul de naștere al Aphroditei Petra tou Romiou, „Piatra Greacă”, parcul acvatic. De asemenea, participanţii au asistat la o demonstraţie de măiestrie a artiştilor ciprioţi, un dans cu pahare, şi au avut o mică excursie cu o barcă de sticlă. 0 SHARES Share Tweet

