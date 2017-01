De când iarna şi-a intrat în drepturi, la camerele de gardă ale spitalelor din judeţ au tot continuat să ajungă persoane care au suferit din cauza frigului. În total, în judeţul Bacău, s-au înregistrat 19 cazuri de hipotermie, cele mai multe fiind la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău. Unii dintre pacienţi au ajuns chiar în stare critică, după ce au stat multe ore în ger. Cel mai recent caz este cel al bărbatului de 65 de ani, găsit marţi dimineaţă căzut pe marginea unui drum din comuna Răcăciuni. Când a fost adus la Urgenţele SJU Bacău, acesta avea hipotermie severă, cu o temperatură a corpului de doar 27 de grade Celsius, hipoglicemie şi degerături la mâni şi genunchi. Cadrele medicale au făcut mari eforturi şi au reuşit să-l salveze. În aceeaşi zi a fost adusă la spital şi o bătrână de 81 de ani, din comuna Cleja, tot victimă a frigului, ea fiind internată în Secţia Medicală. Din păcate au existat şi oameni care nu au fost găsiţi la timp şi au murit de frig. De la începutul acestui an, la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău s-au înregistrat trei cazuri de deces prin hipotermie. Cauza a fost stabilită de legişti după ce au efectuat necropsia la solicitarea poliţiştilor, care aveau în lucru dosare de moarte suspectă deschise după ce persoanele au fost găsite căzute în curtea locuinţei sau pe stradă. „Cele trei decese s-au înregistrat în comuna Dofteana, comuna Răchitoasa şi oraşul Comăneşti. Menţionăm că toate cele trei cazuri au fost aduse la Serviciul de Medicină Legală de către echipaje ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău”, a declarat Anda Dumitrescu, purtător de cuvânt la DSP Bacău. Printre cei care au murit de ger se numără şi bărbatul din Comăneşti, găsit săptămâna trecută căzut în albia râului Trotuş. Poliţiştii au făcut atunci cercetări la faţa locului şi pentru a afla în ce condiţii a decedat au dispus să i se facă autopsia. 30 SHARES Share Tweet

