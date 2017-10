Trei morți și un rănit într un accident la Căiuți

Tragedie în această dimineaţă pe DN 11 A, în afara localităţii Căiuţi. Trei persoane şi-au pierdut viaţa, în urma unui cumplit accident, după ce un autoturism s-a izbit frontal de un tractor agricol. Potrivit poliţiştilor, un bărbat de 66 ani, din Oneşti, se afla la volanul maşinii, iar într-o curbă la dreapta pe fondul neatenţiei în conducere a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un tractor agricol, condus de un bărbat de 35 ani, care avea permisul anulat din 2012. 1 of 3 FOTO Denys Danut În urma accidentului, şoferul de 66 ani, un pasager de 71 ani şi o femeie de 54 ani au murit, iar o altă femeie de 65 ani a fost rănită şi transportată la un spital din Iaşi. Circulaţia în zona a fost oprită pe timpul cercetărilor poliţiştilor şi s-a deschis o anchetă pentru infracţiunile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. 1 of 11 FOTO: ISU Bacău 171 SHARES Share Tweet

