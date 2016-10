Ancheta a fost declansata in februarie 2012, la scurt timp dupa decesul copilei infectata cu virusul rabiei. Parintii fetei au facut plângere penala acuzând ca medicii din cadrul Spitalului Judetean de Urgente Bacau care s-au ocupat de Denisa V. nu au stabilit un diagnostic corect si au tratat cu superficialitate cazul.

Dupa patru ani de cercetari, procurorii de la Parchetul Judecatoriei Bacau au concluzionat ca medicii Carolina G. (sectia UPU), Petru P. (sectia Pediatrie) si Costica M. (sectia Oftalmologie) au dat dovada de neglijenta in tratarea copilei si se fac vinovati de moartea ei, motiv pentru care au fost trimisi in judecata.

Conform rechizitoriului, Carolina G. este acuzata ca in data de 17.12.2011, când a fost de garda la UPU si a aflat ca fetita a fost muscata de un câine, „nu a recomandat un consult si un tratament de specialitate Boli Infectioase, pentru protectia antirabica, (inculpata fiind raspunzatoare de primirea pacientilor, de evaluarea si recomandarea investigatiilor si tratamentului, fiind in masura sa isi dea acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte institutii, de completarea fiselor pacientilor aflati in UPU SMURD si a formularelor necesare, de contrasemnarea acestora si de asigurarea completarii corecte de catre restul personalului a fiselor si a documentelor medicale si medico-legale pe care nu le completeaza personal), omisiune ce a condus la decesul pacientei V.

Denisa Nicoleta din data de 27.02.2012, cu diagnosticul de rabie, fara profilaxie postexpunere, encefalita rabica, insuficienta cardiorespiratorie”. Acelasi medic a fost trimis in judecata si pentru fals in inscrisuri oficiale, dupa ce in februarie 2012, dupa moartea fetitei, ar fi completat in fals fisa UPU intocmita in 17 decembrie 2011 pe numele pacientei, cu mentiunea ca a consultat-o pe minora si a solicitat examen chirurgie infantila, valoarea tensiunii arteriale si a pulsului, desi, spun procurorii, nu a efectuat o astfel de consultatie. Ceilalti doi medici, Petru P. si Costica M., sunt, de asemenea, acuzati ca nu au recomandat consult si tratament de specialitate Boli Infectioase, pentru protectia antirabica, care i-ar fi salvat viata copilei.

Doua expertize confirma culpa medicala

De altfel, raportul de expertiza medico-legala, facut in 2012, confirma ca tratamentul aplicat fetitei, curatarea si pansarea plagii, nu a fost suficient si ca era necesar si un tratament de specialitate Boli Infectioase ce ar fi trebuit recomandat de oricare din cei trei medici care au consultat-o. La urmarirea penala, inculpatii nu si-au recunoscut fapta (doar Carolina G. a recunoscut falsul in inscrisuri) si au contestat concluziile raportului de prima expertiza.

Astfel, in 2013, a fost dispusa efectuarea unei noi expertize de catre IML Iasi. Insa, si aceasta confirma diagnosticul si necesitatea consultului de specialitate Boli Infectioase pentru protectie antirabica.

Mama fetitei considera ca fiica ei a murit din cauza neglijentei de care au dat dovada medicii din SJU atunci când li s-a spus in ce fel s-au produs leziunile de pe fata copilei, mai precis ca a fost muscata de un câine. Ea cere daune materiale si morale de 2.500.000 lei si introducerea in cauza a SJU ca parte responsabila.

„Lipsa preventiei specifice antirabice a dus la aparitia bolii (rabia) pacientei, in absenta altei expuneri cu risc infectat in intervalul celor doua luni (17.12.2011 – 20.02.2012). In absenta efectuarii preventiei specifice antirabice, copilul V. Denisa Nicoleta a dezvoltat rabie, la 10 saptamâni dupa muscatura de câine necunoscut, afectiune confirmata postmortem”, se arata in raport.

Dosarul a ajuns pe rolul Judecatoriei Bacau, fiind constatata legalitatea rechizitoriului si a probelor de la urmarirea penala. Prin urmare, s-a dispus începerea judecatii pe fond.

Cei trei medici au refuzat sa ne trimita un punct de vedere vizavi de acuzatiile ce le sunt aduse. Nici conducerea SJU nu a raspuns solicitarilor noastre repetate de a comenta acest caz de culpa medicala grava.