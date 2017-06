Astăzi, un bărbat de 47 de ani, din Bacău, în timp ce conducea o autoutilitară, pe strada Constanţei, din municipiul Bacău, nu ar fi păstrat distanţa de siguranţă în mers şi a intrat în coliziune cu o motocicletă, condusă de un băcăuan de 28 de ani, care se deplasa în faţa sa. Din impact, motoclistul a fost proiectat în maşina din faţă, condusă de un tânăr de 21 de ani, care şi el la rândul său a fost proiectat în autoturismul care circula în faţa lui, la volan fiind un bărbat de 72 de ani. În urma evenimentului rutier, doar motociclistul a fost rănit uşor şi a primit îngrijiri medicale la camera de gardă a spitalului. Poliţiştii de la Rutieră au ajuns la faţa locului pentru cercetări. Toţi conducătorii auto au fost testaţi şi niciunul nu consumase alcool. 3 SHARES Share Tweet

