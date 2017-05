Cronica rutiera Trei maşini implicate într-un accident pe strada Vadu Bistriţei de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Din primele informaţii oferite de poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului pentru cercetări, accidentul s-a produs, în jurul orei 15.00, pe fondul nepăstrării distanţei regulamentare în mers. Trei autoturisme care circulau în aceeaşi direcţie, pe strada Vadu Bistriţei, în zona Autogării Bacău, au fost implicate în acest eveniment rutier. În urma impactului, maşinile au fost avariate şi o pasageră a fost rănită. Conducătorii auto au fost testaţi cu etilotestul şi niciunul nu consumase alcool. Pompierii de la Detaşamentul Bacău au fost şi ei la faţa locului şi au asigurat măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor. 0 SHARES Share Tweet

