Trei masini avariate, trei persoane au ajuns la spital

Trei persoane au ajuns, vineri seara, la spital, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei masini.

Vineri, 30 septembrie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier cu victime, pe Calea Romanului, din Bacău.

Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a rezultat că un bărbat de 38 ani, din județul Neamț, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Romanului, cu direcția Bacău-Roman, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță, la intersecția cu strada Căpitan Ernest Tartescu, a intrat in coliziune cu autoturismul aflat în fața sa, fiind condus regulamentar de un bărbat de 46 ani, din județul Iași.

Cel din urma autoturism a fost proiectat în autoutilitara care se deplasa în fața sa și care era condusă de un bărbat de 46 ani, din Bacău.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 38 ani precum și a pasagerilor aflați pe locurile din spate a autoturismului care nu a păstrat distanța de siguranță, respectiv o minoră de 15 ani și un bărbat de 47 ani, ambii din județul Neamț.

Cele trei victime au fost transportate la Spitalul Județan Bacău, unde nu au rămas internate.

Conducătorii auto participanți la evenimentul rutier au fost testați cu aparatul etilotest și li s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.