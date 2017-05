Cronica rutiera Trei maşini au fost implicate într-un accident la Sascut de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un bărbat de 37 de ani, din Sascut, în timp ce conducea un autoturism pe DN-2, în localitatea de domiciliu, pe direcţia Adjud – Bacău, la un moment dat a virat stânga, încălcând marcajul longitudinal simplu continuu şi a fost acroşat de un autoturism, care se deplasa către Adjud, la volan fiind o tânără de 28 de ani, din Glăvăneşti, maşina fiind apoi proiectată pe sensul opus unde a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus regulamentar de un bărbat de 44 de ani, din judeţul Neamţ. În urma impactului, şoferiţa a fost rănită uşor şi a fost trasportată la spital unde a primit îngrijiri medicale, fără să fie necesară internarea sa. Toţi conducătorii auto au fost testaţi pentru a se vedea dacă au consumat alcool, rezultatele fiind negative. Poliţiştii au făcut cercetări la faţa locului şi au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. 5 SHARES Share Tweet

