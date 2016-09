Trei liberali la sedinta Consiliului Judetean, opt la Bruxelles

Fara liberalii Neculai Nechita si Cezar Olteanu, sedinta Consiliului Judetean (CJ) Bacau de vineri, 30 septembrie, a fost cam anosta. Cei doi au lipsit fiind plecati, impreuna cu alti sase membri ai PNL, la Bruxelles, la invitatia Partidului Popular European, pentru a participa la o dezbatere pe teme administrative, dupa cum a explicat Liviu Miroseanu.

Asadar, din 11 consilieri PNL, la sedinta au participat doar trei. Proiectele de pe ordinea de zi nu au starnit controverse, fiind vorba despre casari de cladiri, propunerea reprezentantilor CJ in diverse comisii si consilii, reabilitare DJ 123, echilibrarea unor capitole bugetare etc.

Cel mai interesant proiect a fost si primul supus votului deoarece viza modificarea Comisiei de numarare, iar pe ordinea de zi se aflau cateva proiecte care, vizand persoane, urmau sa fie aprobate prin vot secret. Liberalii se plang de doua luni ca Opozitia nu are reprezentanti in aceasta comisie desi, sustin ei, ar trebui sa aiba, pentru a asigura tranparenta deciziilor. Au avut un astfel de proiect, care propunea marirea comisiei de la 3 la 5 membri, da nu a avut majoritatea necesara.

Din cauza asta, consilierii PNL au refuzat sa participe la votul secret, mai mult, nici nu au facut propuneri de membri, cand a fost cazul. Sorin Brasoveanu i-a invitat, in sedinta din august, sa depuna un nou proiect privind modificarea comisiei.

Vineri a fost introdus, la “Diverse”, acest proiect dar, culmea, nu apartinea PNL, fiind initiat de PSD si ALDE, mai exact de Dorian Pocovnicu si Maricica Luminita Cosa.

“Au fost discutii in sedintele anterioare si, impreuna cu Maricica Cosa, avand acordul colegilor nostri, am initiat acest proiect astfel incat sa nu mai existe dispute si suspiciuni”, a declarat social-democratul Dorian Pocovnicu. Initiativa a fost aprobata fara observatii.

PSRo il are, acum, pe Vasile Isvoran in Comisia de numarare a voturilor, iar PNL pe Petrica Mihaila. Liberalii au gasit, totusi, un nou motiv de nemultumire. “Opozitia ar fi trebuit sa aiba macar un reprezentant in ATOP, asadar PNL nu va vota acest proiect”, a anuntat Liviu Mirosanu. Componenta ATOP a fost validata si fara sprijinul celor trei liberali prezenti in sala.